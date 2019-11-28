Irak Necef Konsolosluğunun yakılması nedeniyle İran'dan özür diledi

Bolivya'daki darbenin arkasında Musk mı var?

Bolivya'da lityum madenlerini millileştirme girişiminde bulunduğu için Devlet Başkanı Morales darbeyle iktidardan indirildi. Morales, darbeden yalnızca birkaç gün önce Almanya merkezli ACISA şirketi ile yapılan lityum anlaşmasını durdurmuştu. Darbe sonrası Tesla'nın hisselerinde yaşanan yükseliş ise dikkatlerden kaçmadı.

