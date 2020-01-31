Iraklılar ABD'nin sözde Orta Doğu barış planını protesto etti

Ölü doğan sözde Ortadoğu Barış Planı

ABD Başkanı Trump, İsrail Başbakanı Netanyahu ile Beyaz Saray'da düzenlediği ortak basın toplantısında, tek taraflı sözde Orta Doğu barış planını kamuoyuna açıkladı. Sözde barış planının 80 sayfa olduğunu belirten Trump, planın hem İsrail hem de Filistin tarafı için çok değerli maddeler içerdiğini savundu.





