Dünya Iraklılar ABDnin sözde Orta Doğu barış planını protesto etti
ORTADOĞU

Iraklılar ABD'nin sözde Orta Doğu barış planını protesto etti

ABD Başkanı Donald Trump'ın İsrail-Filistin meselesine ilişkin sözde barış planı Irak'ın başkenti Bağdat'ta protesto edildi.

Haber Merkezi AA
Iraklılar, Trump'ın sözde barış planına tepkilerini dile getirdi.
Iraklılar, Trump'ın sözde barış planına tepkilerini dile getirdi.

Bağdat'ta cuma namazının ardından İmam Azam Külliyesi'nde toplanan Iraklılar, Trump'ın sözde barış planına tepkilerini dile getirdi.

Irak ve Filistin bayrakları taşıyan göstericiler, Filistin davasına desteklerini ifade etti.

ABD Başkanı Trump, 28 Ocak Salı günü İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile Beyaz Saray'da düzenlediği ortak basın toplantısında tek taraflı sözde Orta Doğu barış planını kamuoyuna açıklamıştı.

  • Sözde barış planı kapsamında Kudüs'ün, İsrail'in "bölünmez" başkenti olarak kabul edileceğini söyleyen Trump, planın bağımsız bir Filistin devleti ve Filistinliler için "son şans" olduğunu iddia etmişti.

Ölü doğan sözde Ortadoğu Barış Planı
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Ölü doğan sözde Ortadoğu Barış Planı
ABD Başkanı Trump, İsrail Başbakanı Netanyahu ile Beyaz Saray'da düzenlediği ortak basın toplantısında, tek taraflı sözde Orta Doğu barış planını kamuoyuna açıkladı. Sözde barış planının 80 sayfa olduğunu belirten Trump, planın hem İsrail hem de Filistin tarafı için çok değerli maddeler içerdiğini savundu.


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