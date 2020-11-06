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Dünya Iraklılara FETÖ okulu uyarısı Çocuklarınızın geleceğini karartmayın
ORTADOĞU

​Iraklılara FETÖ okulu uyarısı: Çocuklarınızın geleceğini karartmayın ​

Iraklılara FETÖ okulu uyarısı: Çocuklarınızın geleceğini karartmayın

Türkiye’nin Bağdat Büyükelçiliği, Iraklılara ülkelerinde faaliyet gösteren FETÖ okullarına çocuklarını göndermemeleri, bu okullardan mezun olanların Türk üniversitelerine kabul ve burs alamayacağı konusunda uyardı.

Yasemin Asan Yeni Şafak
FETÖ’nün Irak’ta; Bağdat ve Basra’da Ishık Schools adı altında 9 okulu, Kerkük’te Çağ Schools adı altında 6 okulu, Erbil ve Soran’da Ronaki Hawler Education adı altında 10 okulu, Dohuk’ta Ronaki Dohuk Education adı altında 5 okulu ve Süleymaniye ve Halepçe’de United Science Colleges adı altında 13 okulu bulunuyor.
FETÖ’nün Irak’ta; Bağdat ve Basra’da Ishık Schools adı altında 9 okulu, Kerkük’te Çağ Schools adı altında 6 okulu, Erbil ve Soran’da Ronaki Hawler Education adı altında 10 okulu, Dohuk’ta Ronaki Dohuk Education adı altında 5 okulu ve Süleymaniye ve Halepçe’de United Science Colleges adı altında 13 okulu bulunuyor.

Türkiye’nin Bağdat Büyükelçiliği, Iraklılara ülkelerinde faaliyet gösteren FETÖ okullarına çocuklarını göndermemeleri, bu okullardan mezun olanların Türk üniversitelerine kabul ve burs alamayacağı konusunda uyardı. Büyükelçilik yaptığı açıklamada, Türkiye Maarif Vakfının yurt dışında Türkiye Cumhuriyeti adına Milli Eğitim Bakanlığı dışında doğrudan eğitim kurumu açma yetkisine sahip tek kuruluş olduğunu vurgulandı.

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MEZUNLARA DESTEK

  • Türkiye Maarif Vakfına bağlı liselerden mezun olan öğrencilerden Türkiye’deki devlet üniversitelerinde öğretim ücreti alınmadığı, Maarif diplomalarının Türkiye’de doğrudan geçerli olduğu hatırlatılarak mezunlarının Türkiye’de üniversite eğitimlerine devam edebilecekleri çok yönlü avantajlarının olduğu belirtildi.

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YENİLERİ AÇILDI

Açıklamada Maarif’in Basra, Kerkük, Musul, Dohuk ve Süleymaniye’de yeni açılacak okullarına yer verilerek, “FETÖ okullarında eğitim gören ve özellikle eğitimlerini Türkiye’de sürdürmek isteyen öğrencilerin, Türkiye Maarif Vakfı veya diğer kurum veya kuruluşların sunacağı eğitim imkanlarına yönelmeleri önemle tavsiye olunur” denildi. Irak’ta TMV’ye bağlı Uluslararası Maarif Erbil Okullarında 750, Maarif Bağdat Okullarında ise 1100 öğrenci eğitim görüyor.Irak’ta faaliyet göstermeye devam eden FETÖ ile iltisaklı okullar tarafından verilen belge ve diplomaların Türkiye’de geçerliliği bulunmadığı hatırlatılan açıklamada, bu okullardan mezun olanların Türkiye’deki üniversitelere başvuru yapmalarının mümkün olmadığı hatırlatıldı.

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1 ÜNİVERSİTE 44 OKUL VAR

  • Öte yandan FETÖ’nün Irak’ta; Bağdat ve Basra’da Ishık Schools adı altında 9 okulu, Kerkük’te Çağ Schools adı altında 6 okulu, Erbil ve Soran’da Ronaki Hawler Education adı altında 10 okulu, Dohuk’ta Ronaki Dohuk Education adı altında 5 okulu ve Süleymaniye ve Halepçe’de United Science Colleges adı altında 13 okulu bulunuyor. Erbil’de ve Süleymaniye’de eski adı Ishık yeni adıyla Tıshk International University olan üniversite, örgüt bünyesinde faaliyetini sürdürüyor. Örgütün söz konusu okullardan yıllık 50 milyon doların üzerinde gelir elde ettiği tahmin ediliyor.
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