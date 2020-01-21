Dünya Irakta derin kaos
ORTADOĞU

Irak’ta derin kaos

Irak’ın başkenti Bağdat’ta düzenlenen hükümet karşıtı gösterilerde 2 kişi hayatını kaybederken, aralarında göz yaşartıcı gazdan etkilenenlerin de bulunduğu 60 kişi yaralandı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

Devam eden protestolar nedeniyle bazı şehirlerde resmi tatil ilan edildi. Irak’ta işsizlik, yolsuzluk ve kamu hizmetlerinin yetersizliği nedeniyle 1 Ekim’de başlayan gösteriler, halen devam ediyor. Emniyet kaynaklarından alınan bilgiye göre, Başkent Bağdat’ın Tahrir, Tayaran ve Geylani meydanlarında ve Muhammed el-Kasım yolu gibi merkezi bölgelerinde sabah saatlerinden itibaren göstericiler ile güvenlik güçleri arasında çatışmalar sürüyor. İki gösterici yaşamını yitirdi, aralarında göz yaşartıcı gazdan etkilenenlerin de bulunduğu 60’dan fazla gösterici yaralandı. Ayrıca emniyet mensuplarından 5 kişi de gazdan etkilendi.

ŞEHİRLERDE RESMİ TATİL İLANI

  • Öte yandan Tahrir Meydanı’na yakın mesafede bulunan Tayaran Meydanı’nda gerçek mermilerle göstericilere müdahale edildiği ileri sürüldü. Dün gece meydana gelen olaylar nedeniyle önlem olarak bazı şehirlerde ise resmi tatil ilan edildi. Göstericiler bugün birçok üniversite, okul, devlet kurumu, belde ve kentlerdeki ana yolları kapatarak protestoların kapsamını genişletti. Irak’ta 1 Ekim 2019’dan bu yana, altyapı yetersizliği, işsizlik, ülkenin içişlerine yönelik dış müdahale gibi gerekçelerle hükümet karşıtı gösteriler düzenleniyor. Irak Yüksek Bağımsız İnsan Hakları Komiserliğinin 4 Aralık 2019’daki açıklamasına göre, gösterilerde en az 460 kişi öldü, 19 bin kişi yaralandı.

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