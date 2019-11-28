Dünya Irakta Tahran isyanı büyüyor Necef kenti giriş çıkışlara kapatıldı
ORTADOĞU

Irak'ta 'Tahran isyanı' büyüyor: Necef kenti giriş çıkışlara kapatıldı

Irak'ta son günlerin en sıcak gecesi yaşandı. İran'ın Irak içişlerine müdahale etmemesini isteyen göstericiler, Şiilerin yoğun olduğu Necef'te Tahran başkonsolosluğunu ateşe verdi. Irak ordusu yaşananan gelişmeler sonrası kente giriş ve çıkışları kapattı. Kent genelinde sokağa çıkma yasağı ilan edildi.

Haber Merkezi AA
Irak'ta öfkeli göstericiler, İran başkonsolosluğunu ateşe verdi.
Irak'ta öfkeli göstericiler, İran başkonsolosluğunu ateşe verdi.

Orduya bağlı Merkez Fırat Operasyonlar Komutanlığından bir yetkiliden alınan bilgiye göre, Necef'in tüm giriş ve çıkışlarının araç trafiğine kapatılması ve ülkenin diğer bölgeleriyle bağlantısının kesilmesine karar verildi.

  • Orduya bağlı birliklerin araçların kente giriş ve çıkışına izin vermediği ve bu durumun kentte sükunet sağlanıncaya kadar devam edeceği belirtildi.

Reuters

Necef Eğitim Hastanesi'nden bir yetkili ise yaptığı açıklamada, İran Başkonsolosluğu'nun ateşe verilmesinden önce göstericiler ile güvenlik güçleri arasında çıkan arbedede 32 göstericinin yaralandığını söyledi.

Necef Şii Müsümanlar için kutsal kabul ediliyor

  • Yetkili, yaralanmaların göz yaşartıcı gaz bombasından etkilenme ve konsolosluk binası önündeki izdiham nedeniyle meydana geldiğini ifade etti. Şii Müslümanlar için kutsal kabul edilen Necef kenti, Şiilerin dini merci Ali Sistani'nin de yaşadığı yer olma özelliği taşıyor.
Dün yüzlerce gösterici, Necef'teki İran Başkonsolosluğu'nu ateşe vermiş, bunun sonucunda kentte sokağa çıkma yasağı ilan edilmişti.

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Irak'taki gösteriler

Irak'ta işsizlik, yolsuzluk ve kamu hizmeti yetersizliğini protesto etmek amacıyla 1 Ekim'de başlayan gösterilerde şu ana kadar 300'den fazla kişi hayatını kaybetti, 15 binden fazla kişi yaralandı.

  • Başkent Bağdat başta olmak üzere orta ve güney kesimlerdeki kentlerde devam eden gösteriler sırasında İran'ın ülkedeki nüfuzuna yönelik tepkiler de dile getiriliyor.

Hükümetin açıkladığı reform paketleriyle ikna olmayan göstericiler, güvenlik güçlerine protestolarda şiddet kullanılması talimatı vermekle suçladıkları Başbakan Adil Abdulmehdi ve yolsuzluk iddiaları gerekçesiyle hükümetin istifasını istiyor.

Irak'ta protestocular gösteri meydanına aslanla geldi
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Irak'ta protestocular gösteri meydanına aslanla geldi
Irak'ta ülke genelinde önü alınamayan protesto gösterileri esnasında ilginç bir görüntü kameralara takıldı. Merkezi hükümete bağlı güvenlik güçleri göstericileri dağıtmak için köpeklerini kullanmaya başlayınca, göstericiler de meydana aslanla geldi.


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