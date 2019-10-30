Irak'taki gösteriler: İran, Mehran Sınır Kapısı'nı kapattı

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AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik MYK toplantısına ilişkin açıklamalarda bulundu. DEAŞ lideri Bağdadi'nin ölü ele geçirilmesini değerlendiren Çelik, Barış Pınarı Harekatı'nın DEAŞ ile mücadeleyi güçlendirdiğini ifade ederek, "DEAŞ terör örgütü dinimize insanlığa karşı en büyük suçu işleyen örgütlerdendir liderlerinin öldürülmesi terörle mücadelede dönüm noktasıdır" dedi. Avrupa Birliği ülkelerinin mülteci politikalarını eleştiren Çelik, "AB, Türkiye'yi iki üç kuruş yardım yaptıkları bir mülteci kampı olarak görmemelidir. Bizim tavrımız insanidir" ifadelerini kullandı. Açıklamaları sonrasında gazetecilerin sorularını da cevaplayan Çelik İkinci Yargı Paketi ile ilgili olarak, "Bir defaya mahsus ceza indirimi yerine bir sistem değişikliğinden yanayız. Kalabalıklaşma durumunu çözmek için yeni infaz usulleri üzerine çalışılıyor. Gece infaz, haftasonu infaz gibi" cevabını verdi.