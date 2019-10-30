Dünya Iraktaki gösteriler İran, Mehran Sınır Kapısını kapattı
ORTADOĞU

Irak'taki gösteriler: İran, Mehran Sınır Kapısı'nı kapattı

Irak'taki gösteriler: İran, Mehran Sınır Kapısı'nı kapattı

İran'ın İlam eyalti Vali Yardımcısı Muhammed Nevzeri, Meyran Sınır Kapısı'nın Irak'ta devam eden hükümet karşıtı gösteriler nedeniyle kapatıldığını açıkladı.

Haber Merkezi AA
İlam eyaletindeki Mehran Sınır Kapısı.
İlam eyaletindeki Mehran Sınır Kapısı.

İran, Irak'taki eylemler nedeniyle İlam eyaletindeki Mehran Sınır Kapısı'nı kapattığını duyurdu.

  • İran'ın yarı resmi ajansı Tesnim'in haberine göre, İlam eyaleti Vali Yardımcısı Muhammed Nevzeri, Mehran Sınır Kapısı'nın Irak'ta devam eden hükümet karşıtı gösteriler nedeniyle kapatıldığını açıkladı.

Nevzeri, sınır kapısının kaç gün kapalı tutulacağına dair ise bilgi vermedi.

Irak'ta yeniden başlayan protestolarda ölü sayısı 40'a yükseldi
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Irak'ta yeniden başlayan protestolarda ölü sayısı 40'a yükseldi
Irak'ın başkenti Bağdat'ta ağırlıklı olmak üzere ülkenin diğer kentlerinde de tekrar başlayan gösterilerde ölü sayısının 40'ı geçtiği ve yaralı sayısının da 2 binden fazla olduğu belirtildi.
  • İran, Irak'taki gösterilerin başlamasının ardından Kirmanşah eyaletine bağlı Hüsrevi ile Huzistan eyaletine bağlı Cezzabe sınır kapılarını 3 Ekim'de kapatmış üç gün sonra tekrar açmıştı.

İran Dışişleri Bakanlığı da iki gün önce vatandaşlarına Irak'a seyahat etmekten kaçınma çağrısında bulunmuştu.

Irak'ın hükümet karşıtı gösteriler nedeniyle başkent Bağdat'ta sokağa çıkma yasağı ilan edildi
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Irak'ın hükümet karşıtı gösteriler nedeniyle başkent Bağdat'ta sokağa çıkma yasağı ilan edildi

Irak'taki hükümet karşıtı gösteriler

Iraklılar, işsizlik, yolsuzluk ve kamu hizmeti yetersizliğini protesto amacıyla ülkenin çeşitli bölgelerinde gösteriler düzenliyor. 1 Ekim'de harekete geçen eylemciler, Erbain törenleri nedeniyle ara verdikleri gösterilere cuma günü tekrar başladı.

Irak'ta maskeli grup protestocuları öldüresiye dövdü
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Irak'ta maskeli grup protestocuları öldüresiye dövdü
Irak'ta işsizliği, yolsuzluğu ve kamu hizmetlerindeki yetersizliği protesto için başlayan gösteriler devam ederken, İran destekli milisler, giydikleri siyah maskelerle yakaladığı göstericileri öldüresiye dövüyor.
  • Başkent Bağdat başta olmak üzere ülkenin orta ve güney kentlerine yayılan eylemlerde ekim ayının başından bu yana yaklaşık 200'den fazla kişi hayatını kaybetti, 8 bine yakın kişi yaralandı.

Birleşmiş Milletler ise Irak'ta 1 Ekim'den bu yana devam eden protestolarda 229 göstericinin yaşamını yitirdiğini duyurmuştu.

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