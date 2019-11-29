Dünya Iraktaki gösteriler İran, Mehran Sınır Kapısını yeniden kapattı
ORTADOĞU

Irak'taki gösteriler: İran, Mehran Sınır Kapısı'nı yeniden kapattı

Irak'taki gösteriler: İran, Mehran Sınır Kapısı'nı yeniden kapattı

Mehran Sınır Kapısı saat 24.00'ten itibaren İran vatandaşlarının geçişine kapatıldı. Yabancı ülke vatandaşlarının sınırdan geçiş yapabileceği belirtildi.

Haber Merkezi AA
Mehran Sınır Kapısı.
Mehran Sınır Kapısı.

İran yönetimi, Irak'ta devam eden hükümet karşıtı gösteriler nedeniyle Mehran Sınır Kapısı'nı tekrar kapattı.

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  • İran devlet televizyonunun haberine göre, Tahran yönetimi, Irak'taki hükümet karşıtı gösteriler nedeniyle 30 Ekim'de Mehran Sınır Kapısı'nın kapatıldığını, 25 Kasım'da ise yeniden açıldığını duyurmuştu.

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İran ayrıca Irak'ta gösterilerin başlamasının ardından Kirmanşah eyaletine bağlı Hüsrevi ile Huzistan eyaletine bağlı Cezzabe sınır kapılarını 3 Ekim'de kapatmış, üç gün sonra tekrar açmıştı.

Irak'ın başkenti Bağdat ile orta ve güney kentleri 1 Ekim'den bu yana işsizlik, yolsuzluk ve kamu hizmeti yetersizliğini protesto etmek amacıyla düzenlenen gösterilere sahne oluyor.

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