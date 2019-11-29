Irak'taki gösteriler: İran, Mehran Sınır Kapısı'nı yeniden kapattı

İran yönetimi, Irak'ta devam eden hükümet karşıtı gösteriler nedeniyle Mehran Sınır Kapısı'nı tekrar kapattı.

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İran devlet televizyonunun haberine göre, Tahran yönetimi, Irak'taki hükümet karşıtı gösteriler nedeniyle 30 Ekim'de Mehran Sınır Kapısı'nın kapatıldığını, 25 Kasım'da ise yeniden açıldığını duyurmuştu.

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İran ayrıca Irak'ta gösterilerin başlamasının ardından Kirmanşah eyaletine bağlı Hüsrevi ile Huzistan eyaletine bağlı Cezzabe sınır kapılarını 3 Ekim'de kapatmış, üç gün sonra tekrar açmıştı.

Irak'ın başkenti Bağdat ile orta ve güney kentleri 1 Ekim'den bu yana işsizlik, yolsuzluk ve kamu hizmeti yetersizliğini protesto etmek amacıyla düzenlenen gösterilere sahne oluyor.