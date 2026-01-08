Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Dünya
Ortadoğu
İran ABD'nin 'İran'ın iç işlerine müdahale' anlamına gelen tutumunu kınadı

İran ABD'nin 'İran'ın iç işlerine müdahale' anlamına gelen tutumunu kınadı

00:308/01/2026, Perşembe
AA
Sonraki haber
İran Dışişleri Bakanlığı
İran Dışişleri Bakanlığı

İran Dışişleri Bakanlığı'nın yayımladığı bildiride, "ABD’nin, İran halkına karşı kin beslediği" vurgulandı. Bildiride, ABD'nin tutumu kınanarak, İran halkına yönelik “insanlık dışı” yaptırımlar konusunda dikkatli olması gerektiğine vurgu yapıldı.

İran Dışişleri Bakanlığı, ABD'nin
"İran’ın iç işlerine müdahale"
anlamına gelen tutum ve davranışlarını kınadı.

Bakanlık, ABD’nin İran ve İran halkına yönelik tutumuna ilişkin bildiri yayımladı.

Bildiride,
"ABD’nin, İran halkına karşı kin beslediğine"
vurgu yapılarak, ABD’nin İran’a yönelik aldatıcı tutum ve davranışlarının kınandığı belirtildi.

İran anayasasında yer aldığı üzere, barışçıl protestoların resmi olarak tanındığı ve halkın meşru taleplerinin hukuk çerçevesinde ele alınması için çaba gösterildiği kaydedilen bildiride, İran’daki ekonomik sorunların büyük çoğunluğunun ABD yaptırımları nedeniyle meydana geldiği öne sürüldü.


"İnsanlık dışı" yaptırım

Bildiride,
"Bugün ABD tarafından İran’a karşı yürütülen süreç, ekonomik ve psikolojik savaş yoluyla yanlış bilgiler yayılarak ülkede şiddet ve terörizmin kışkırtılmasını hedefleyen bir girişimdir."
ifadeleri kullanıldı.
Bildiride ayrıca, uluslararası toplumun, ABD’nin İran halkına yönelik
“insanlık dışı”
yaptırımlar konusunda dikkatli olması gerektiğine vurgu yapıldı.

ABD Başkanı Donald Trump, geçen günlerde İran'daki protestolara ilişkin yaptığı açıklamalarda, protestocuların öldürülmesi halinde ABD'nin yardıma koşacağını ve Tahran yönetimine sert bir darbe vuracağını söylemişti.



#ABD
#İran
#İran Dışişleri Bakanlığı
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Xbox Game Pass Ocak ayı oyunları açıklandı: Star Wars Outlaws listede