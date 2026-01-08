İran ABD'nin 'İran'ın iç işlerine müdahale' anlamına gelen tutumunu kınadı

İran Dışişleri Bakanlığı'nın yayımladığı bildiride, "ABD’nin, İran halkına karşı kin beslediği" vurgulandı. Bildiride, ABD'nin tutumu kınanarak, İran halkına yönelik “insanlık dışı” yaptırımlar konusunda dikkatli olması gerektiğine vurgu yapıldı.
Bakanlık, ABD’nin İran ve İran halkına yönelik tutumuna ilişkin bildiri yayımladı.
İran anayasasında yer aldığı üzere, barışçıl protestoların resmi olarak tanındığı ve halkın meşru taleplerinin hukuk çerçevesinde ele alınması için çaba gösterildiği kaydedilen bildiride, İran’daki ekonomik sorunların büyük çoğunluğunun ABD yaptırımları nedeniyle meydana geldiği öne sürüldü.
"İnsanlık dışı" yaptırım
ABD Başkanı Donald Trump, geçen günlerde İran'daki protestolara ilişkin yaptığı açıklamalarda, protestocuların öldürülmesi halinde ABD'nin yardıma koşacağını ve Tahran yönetimine sert bir darbe vuracağını söylemişti.