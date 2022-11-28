İran Almanya Büyükelçisi'ni Dışişleri Bakanlığına çağırdı

İran, Almanya'nın Tahran Büyükelçisi'ni Dışişleri Bakanlığına çağırdı. Dışişleri Bakanlığının sitesinde yayınlanan açıklamada, Alman makamların devam eden İran iddiaları nedeniyle Almanya Büyükelçisi Hans Udo Muzel’in Dışişleri Bakanlığı’na çağrıldığı aktarıldı.

İran Dışişleri Bakanlığının sitesinde konuya dair yazılı açıklama yayımlandı.

Açıklamada, (BM) İnsan Hakları Konseyinde Almanya'nın temsilcilerinin İran'a yönelik "müdahaleci ve asılsız" söylemlerine tepki olarak Almanya'nın Tahran Büyükelçisi Hans Udo Muzel'in Dışişleri Bakanlığına çağrıldığı belirtildi.

Büyükelçi Muzel’e İran’ın içişlerine karışan Alman yetkililerin müdahaleci tutumu nedeniyle Tahran yönetiminin itirazı iletildi.

Alman büyükelçiye ayrıca, "BM İnsan Hakları Konseyi toplantısında siyasi amaçlarla alınan son karar yanlış bir adım olduğu için tamamen reddediyoruz. İran bu bağlamda oluşturulacak herhangi bir mekanizma ile işbirliği yapmayacaktır. Almanya ve diğer Avrupa ülkelerinin, İran halkına yönelik uygulanan tek taraflı yaptırımlarla insan haklarını yoğun şekilde ihlal eden ABD ile işbirliği yapması, bu ülkeleri insan hakları konusunda itibarsızlaştıracaktır" denildi.

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Alman Büyükelçi'ye söz konusu BM toplantısında alınan kararın "hatalı ve siyasi" olduğu, İran yönetiminin alınan kararları reddettiği ve bu konuda Konsey ile iş birliği yapmayacağı iletildi.

Diğer yandan, Almanya'nın Tahran Büyükelçisi Muzel'in "İran'ın mesajını ülkesine ileteceğini" belirttiği aktarıldı.

İran Dışişleri Bakanlığı, 14 Kasım'da, Almanya Başbakanı Olaf Scholz'un İran'a yönelik açıklamalarına tepki olarak, Muzel'i Dışişleri Bakanlığına çağırmıştı.

BM İnsan Hakları Konseyi özel oturumu

BM İnsan Hakları Konseyinde 24 Kasım Perşembe günü düzenlenen özel oturumda, İran'da 16 Eylül'den bu yana süren protestolara güvenlik güçlerinin müdahalesindeki hak ihlali iddiaları ele alınmıştı.

Oturumun sonunda, söz konusu hak ihlali iddialarının incelenmesi için araştırma heyeti görevlendirilmesine yönelik karar tasarısı 6 "ret" oyuna karşı 25 "evet" oyuyla kabul edilmişti.

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İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan da, Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Konseyi’nde, İran’daki insan hakları durumunun incelenmesi için araştırma heyeti görevlendirilmesi teklifinin oy çokluğuyla kabul edilmesine tepki göstermişti.

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