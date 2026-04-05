İran BAE'de demirli İsrail gemisini vurdu

İran BAE'de demirli İsrail gemisini vurdu

20:475/04/2026, Pazar
AA
Cebel Ali Limanı’nda İsrail gemisine füze saldırısı gerçekleşti.
Cebel Ali Limanı’nda İsrail gemisine füze saldırısı gerçekleşti.

İran Silahlı Kuvvetleri, Birleşik Arap Emirlikleri’ndeki Cebel Ali Limanı’nda İsrail’e ait bir geminin deniz seyir füzesiyle vurulduğunu açıkladı. Saldırının ardından gemide yangın çıktığı ve yangının halen devam ettiği bildirildi. Olay bölgedeki gerilimi artırdı.

İran Silahlı Kuvvetleri, Birleşik Arap Emirlikleri’nde (BAE) bulunan Cebel Ali Limanı’nda İsrail’e ait bir geminin vurulduğunu duyurdu.

İran Silahlı Kuvvetleri’nin yerel basında yer alan açıklamasında, İsrail’e ait bir geminin vurulduğu bilgisi yer aldı.

Açıklamada, BAE’de bulunan Cebel Ali Limanı Kanalı’nda İsrail’e ait bir geminin deniz seyir füzesi ile vurulduğu belirtildi.

Füzenin isabet etmesi sonucu gemide yangın çıktığı ve yangının hala devam ettiği kaydedildi.



