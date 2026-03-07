İran Devrim Muhafızları Ordusu: "Saldırılar sürerse ABD ve İsrail üsleri hedef olacak"

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan’ın devlet televizyonunda yaptığı konuşmada, silahlı kuvvetlere komşu ülkelere yönelik saldırı yapılmaması talimatı verildiğini açıklamasının ardından İran Devrim Muhafızları Ordusu’na bağlı Hatemul Enbiya Merkez Karargahı bir bildiri yayımladı. Açıklamada, "Cumhurbaşkanının açıklamalarının ardından silahlı kuvvetler bir kez daha komşu ülkelerin çıkarlarına ve ulusal egemenliğine saygı duyduklarını vurgulamaktadır. Nitekim bugüne kadar bu ülkelere yönelik herhangi bir saldırı gerçekleştirilmemiştir. Ancak saldırgan eylemlerin devam etmesi halinde, bölgede karada, denizde ve havada bulunan ABD ve İsrail’e ait tüm askeri üsler ile çıkarlar, İran’ın güçlü silahlı kuvvetlerinin ağır ve yıkıcı saldırılarının ana hedefi olacaktır" ifadeleri kullanıldı.