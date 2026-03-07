Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Dünya
ABD Başkanı Trump yine tehditler savurdu: 'İran bugün çok ağır bir darbe alacak'

ABD Başkanı Trump yine tehditler savurdu: 'İran bugün çok ağır bir darbe alacak'

14:267/03/2026, Cumartesi
G: 7/03/2026, Cumartesi
Yeni Şafak
Sonraki haber
ABD Başkanı Donald Trump
ABD Başkanı Donald Trump

ABD Başkanı Donald Trump, İran'ın bugün çok sert vurulacağını söyledi. Trump, "Cehenneme dönüşen İran, Orta Doğu'daki komşularından özür diledi ve teslim oldu. İran bugün çok sert vurulacak" dedi.

ABD ve İsrail'in İran'a saldırarak başlattığı savaşın 8. gününde ABD Başkanı Donald Trump kritik bir açıklama yaptı.

İran'ın Orta Doğu komşularından özür dilediğini ve teslim olduğunu, artık komşularına ateş açmayacağına söz verdiğini söyleyen Trump, şöyle dedi:

"Onları bugün çok sert vuracağız. İran’ın kötü davranışları nedeniyle, şu ana kadar hedef alınması düşünülmeyen bazı bölgeler ve insan grupları için bile artık tamamen yok edilme ve kesin ölüm seçeneği ciddi şekilde değerlendiriliyor."


#abd
#iran
#trump
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
47-48-49-51 yaş aralığına erken emeklilik altın tepside! SGK Girişi 1997-2009 arası olanlara müjde geldi