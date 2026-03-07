Yeni Şafak
ABD'de 'stok' alarmı: Trump'tan 'silah üretimini 4 katına çıkarma' talimatı

09:427/03/2026, Cumartesi
ABD Başkanı Donald Trump.
ABD’li savunma ve silah şirketleri, Trump’ın talimatıyla üretimlerini 4 kat artırma kararı aldı. Trump, savunma şirketleri ile yapılan toplantı sonrası paylaştığı mesajında "Üstün Kalite" Silahların üretimini dört katına çıkararak, mümkün olan en kısa sürede en yüksek miktarlara ulaşmayı kabul ettiler" dedi. ABD'nin İran ile devam eden savaştan dolayı stoklarında büyük bir erime olduğu iddia edilmişti.

İran'a saldırılarını sürdüren ve savaşta bir haftayı geride bırakan ABD, kullanılan mühimmatlara ilişkin alarm durumuna geçti.

ABD Başkanı Donald Trump, ülkesinin en büyük savunma sanayi şirketleri ile bir araya gelerek İran ile savaştati son durumu ve silah stoklarını değerlendirdi.

ÜRETİMİ 4 KAT ARTTIRMA TALİMATI

ABD'nin İran'a saldırıları sonrası mühimmat stokuun büyük ölçüde eridiği iddialarının ardından savunma sanayi şirketlerini toplayan Trump, 'silah üretimini 4 kat artırma talimatı' verdi.

Trump, açıklamasında, "ABD'nin en büyük savunma sanayi şirketleriyle üretim programlarını görüşmek üzere çok verimli bir toplantı yaptık. Şirketler, mümkün olan en kısa sürede en yüksek üretim miktarına ulaşmak istediğimiz 'gelişmiş silahlar'ın üretimini dört katına çıkarmayı kabul ettiler" ifadelerini kullandı.

'SINIRSIZ KAYNAĞA SAHİBİZ'

Söz konusu şirketlerin üretim kapasitelerini maksimum seviyeye çıkardıklarını kaydeden Trump, "Bu silahların çoğunun üretimi halihazırda devam etmektedir. Örneğin İran'da ve son zamanlarda Venezuela'da kullandığımız orta ve üst orta sınıf mühimmat konusunda neredeyse sınırsız kaynağa sahibiz" değerlendirmesinde bulundu.

Türkiye Gazetesi'nin haberine göre, Trump, söz konusu toplantıya, BAE Systems, Boeing, Honeywell Aerospace, L3Harris Missile Solutions, Lockheed Martin, Northrop Grumman ve Raytheon şirketlerinin yöneticilerinin katıldığını da açıklamasına ekledi.


