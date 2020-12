İran Dini Lideri Hamaney’in öldüğü iddiası sosyal medyada gündem oldu

Suudi Arabistan'ı tarihinin en büyük kasırgası vurdu

Suudi Arabistan'da dün akşam ülke tarihinin en büyük fırtına ve kasırgası meydana geldi. El-Misnad, kasırganın hareket hızının yatay olarak saatte 37-75 kilometre hızla ilerlediğini belirterek, kendi etrafında dönme hızının tropikal siklonların hızını aştığını dile getirildi. Kasırga anları ise, kentte yaşayan bir çok kişi tarafından cep telefonuyla an be an kaydedildi.