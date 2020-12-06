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Dünya İran Dini Lideri Hamaneyin öldüğü iddiası sosyal medyada gündem oldu
ORTADOĞU

İran Dini Lideri Hamaney’in öldüğü iddiası sosyal medyada gündem oldu

İran Dini Lideri Ayetullah Ali Hamaney’in öldüğüne ilişkin iddialar sosyal medyada gündem oldu. Hamaney’in hayatını kaybettiği iddialarına ilişkin hiçbir resmi açıklama yapılmazken, Hamaney’in yetkilerini oğluna devrettiği iddia edildi.

Haber Merkezi İHA
Hamaney, 3 Haziran 1989 tarihinde Ayetullah Humeyni’nin vefat etmesinin ardından yeni dini lider olarak seçilmişti.
Hamaney, 3 Haziran 1989 tarihinde Ayetullah Humeyni’nin vefat etmesinin ardından yeni dini lider olarak seçilmişti.

İran Dini Lideri Ayetullah Ali Hamaney’in sağlık durumunun ağırlaştığı ve hayatını kaybettiği iddiaları sosyal medyada gündem oldu. Hamaney’in hayatını kaybettiği iddialarına ilişkin hiçbir resmi açıklama yapılmazken, Hamaney’in yetkilerini oğluna devrettiği iddia edildi.

Ali Hamaney kimdir?

17 Temmuz 1939 yılında dünyaya gelen Ayetullah Ali Hamaney, İran İslam Devrimi’nin gerçekleşmesinin ardından İslam İnkılabı Yüksek Şurası üyeliğine atandı.

1979 yılında İran Savunma Bakan Yardımcısı olan Hamaney, Tahran milletvekili olarak da meclise girdi.

İran-Irak savaşı döneminde önemli askeri görevler alan Hamaney, 27 Haziran 1981 tarihinde bir camide yaptığı konuşma sırasında düzenlenen bombalı saldırıda ağır yaralandı ve bir elini kaybetti.

1981 yılından 1985 tarihine kadar İran Cumhurbaşkanı olarak görev yapan Hamaney, 3 Haziran 1989 tarihinde Ayetullah Humeyni’nin vefat etmesinin ardından yeni dini lider olarak seçildi.

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