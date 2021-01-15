Dünya İran Dışişleri Bakanı Zarif Trumpın olmadığı bir dünya daha güzel olacak
ASYA

İran Dışişleri Bakanı Zarif: Trump’ın olmadığı bir dünya daha güzel olacak

İran Dışişleri Bakanı Zarif, ABD Başkanı Trump’ın olmadığı bir dünyanın daha güzel olacağını belirerek, "Trump yönetiminin insanlığa verdiği zarar, bu yönetim içerisindeki radikallerin gözünde hala yetersiz" ifadesini kullandı.

Haber Merkezi İHA
Muhammed Cevad Zarif
Muhammed Cevad Zarif

İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, görev süresinin sona ermesine günler kalan ABD Başkanı Donald Trump’a ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Zarif, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Trump yönetiminin olmadığı bir dünya daha güzel olacak" dedi. Trump’ın Başkanlık döneminde insanlığa büyük zarar verdiğini belirten Zarif, "Trump yönetiminin insanlığa verdiği zarar, bu yönetim içerisindeki radikallerin gözünde hala yetersiz" ifadelerini kullandı.

“Pompeo, barışa önem vermiyor”

ABD’nin Yemen’de Husileri terör örgütü listesine almasını eleştiren Zarif, alınan kararın Yemen’de atılan barış adımlarına zarar verdiğini vurgulayarak, "Husileri terör örgütü listesine almak, Yemen’deki durumu daha da kötüleştirecek. ABD Dışişleri Bakanı Pompeo’nun son anlarında dahi İran aleyhindeki iftira ve yalanları, barışa önem vermediklerinin bir göstergesi" dedi.

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