İran Dışişleri Bakanlığı'ndan Filistin'e taziye mesajı

“Kuşkusuz, gaspçı Siyonist rejime karşı mücahitçe ve onurlu mücadelede ve Kudüs'ün kurtarılması ve mazlum Filistin milletinin onun pençelerinden kurtarılması yolunda bir ömür harcayan bu mücahidin temiz kanı boşa gitmemiştir. Siyonist işgalcilerin harcadıkları asla boşa gitmeyecektir” d