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Dünya

İran Dışişleri Bakanlığı'ndan Filistin'e taziye mesajı

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Nasser Kanaani, Tahran'da uğradığı suikast sonucu hayatını kaybeden Hamas Siyasi Büro Şefi İsmail Haniye için Filistin halkına başsağlığı diledi.

10:18 - 31/07/2024 Çarşamba
Güncelleme: 10:18 - 31/07/2024 Çarşamba
DHA
İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Nasser Kanaani
İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Nasser Kanaani

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Nasser Kanaani, İsrail’in saldırısını kınadı.


İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Kanaani,
“Kuşkusuz, gaspçı Siyonist rejime karşı mücahitçe ve onurlu mücadelede ve Kudüs'ün kurtarılması ve mazlum Filistin milletinin onun pençelerinden kurtarılması yolunda bir ömür harcayan bu mücahidin temiz kanı boşa gitmemiştir. Siyonist işgalcilerin harcadıkları asla boşa gitmeyecektir” d
edi.

Kanaani, suikastın tüm boyutları ve ayrıntılarıyla İran'ın ilgili kurumları tarafından araştırıldığını söyledi.


İran Dışişleri Bakanlığı, yaptığı açıklamada,
“Nasser Kanaani, Filistin İslami Direniş Hareketi Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye'nin şehadeti dolayısıyla büyük ve gururlu Filistin milletine, Hamas hareketine ve tüm Filistinli direniş gruplarına başsağlığı diledi”
denildi.


Hamas lideri İsmail Haniye Tahran'da şehit edildi: İşte dakika dakika bölgede yaşanan gelişmeler

Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye, İran'ın başkenti Tahran'da kaldığı konutunda uğradığı saldırıda şehit edildi. Katil sürüsü İsrail alçak saldırıyı üstlenirken Hamas, İsmail Haniye'nin ikamet ettiği konutta İsrail ordusunun düzenlediği hava saldırısında öldürüldüğünü doğruladı. Hamas'tan yapılan yazılı açıklamada, Haniye'nin yeni İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan'ın görevi teslim törenine katılmak için Tahran'da bulunduğu belirtildi. Hamas lideri Haniye'nin cenazesi, Katar'ın başkenti Doha'da cuma namazının ardından halkın katılımıyla toprağa verilecek. Haniye, siyonist İsrail'in saldırılarında 3 oğlu ve 4 torununu da şehit vermişti. İşte Hamas liderinin şehadeti sonrası bölgede yaşanan tüm gelişmeler...


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