Dünya İran duyurdu Yakalanan ajanlar Mossadla bağlantılı Komele üyeleri
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İran duyurdu: Yakalanan ajanlar Mossad'la bağlantılı Komele üyeleri

İran, İsrail adına çalıştıkları iddia edilen ve 23 Temmuz'da yakalanan ajanların merkezi Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nde (IKBY) bulunan ayrılıkçı Komele örgütünün üyeleri olduğunu ve ülkedeki hassas bir savunma merkezine saldırı planladıklarını açıkladı.

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Haber Merkezi AA
İran duyurdu: Yakalanan ajanlar Mossadla bağlantılı Komele üyeleri
İran: Geçen hafta yakalanan ajanlar Mossad'la bağlantılı Komele üyeleri.

İran İstihbarat Bakanlığından yapılan açıklamada, Mossad adına ülkede terör ve sabotaj saldırıları planlamakla suçlanan bir casusluk ağına geçen hafta düzenlenen operasyona ilişkin bilgi verildi.

  • Açıklamada, düzenlenen operasyonla yakalanan kişilerin, IKBY'de faaliyet gösteren ve Komele olarak bilinen ayrılıkçı "İran Kürdistanı Komele Partisi" üyeleri olduğu ve ülkedeki hassas bir savunma merkezine saldırı planladıklarının tespit edildiği aktarıldı.

Mossad adına İran'da terör ve sabotaj saldırıları düzenleyecek kişilerin Komele örgütünün lideri Abdullah Muhtedi tarafından özel olarak seçilerek, Mossad görevlileriyle tanıştırıldığı ifade edildi.

Öte yandan operasyonda ele geçirilen ajanlara ait çeşitli silahlar, patlayıcılar, teknik ve iletişim ekipmanları da kamuoyuyla paylaşıldı.

İran İstihbarat Bakanlığı, 23 Temmuz'da yaptığı açıklamada, terör ve sabotaj saldırıları düzenlemek için ülkeye sızan İsrail istihbarat teşkilatı Mossad'a bağlı casusların yakalandığını duyurmuştu. Açıklamada, "Mossad ile irtibat halinde olan casusların Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nin sınırları üzerinden İran'a girdiğinin tespit edildiği" aktarılmıştı.

Komele örgütü de 25 Temmuz'da İran'ın batısındaki Batı Azerbaycan eyaletinde örgüt üyelerinin pusuya düşürüldüğünü açıklamıştı.

Kürt milliyetçiliği ve komünizmi benimseyen Komele örgütü, özellikle 1978'den sonra, İran'ın Kürdistan vilayetinde silahlı ve siyasi olarak faaliyet göstermeye başlamıştı. Komele, İran ve Japonya tarafından terör örgütü olarak kabul ediliyor.

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