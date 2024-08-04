İran ilk kez bilgi verdi: Kısa menzilli füzeyle vuruldu

Yeni İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan'ın yemin törenine katılmak için Tahran'da bulunduğu sırada, kaldığı misafirhanede şehit edilen Hamas lideri İsmail Heniyye’ye, saldırının nasıl yapıldığına ilişkin incelemin sonuçları 3 gün sonra açıklandı. ABD basınından New York Times’ın (NYT), “Odasına bomba yerleştirildi” iddiası çok konuşulurken, İran Devrim Muhafızları, saldırıya ilişkin ilk tetkik sonuçlarını açıkladı. Heniyye’nin odasına dışarıdan fırlatılan füze ile saldırı gerçekleştirildiği kaydedilen açıklamada, ABD’nin de saldırıda payı olduğu vurgulandı.





ABD DESTEKLEDİ

İran Devrim Muhafızları, Hamas lideri İsmail Heniyye'nin, odasının dışından şiddetli bir patlama eşliğinde yaklaşık 7 kg başlıklı kısa menzilli bir roket mermisi atılarak öldürüldüğünü açıkladı. Heniyye’nin öldürülmesini "terör eylemi" olarak adlandıran Devrim Muhafızları, "Saldırı, Siyonist rejim tarafından suçlu ABD hükümetinin desteğiyle tasarlanmış ve uygulanmıştır" dedi. Devrim Muhafızları, "Maceracı ve terörist Siyonist rejim, bu suçun cevabını kararlılıkla alacaktır" uyarısında bulunurken, "Tahran'ın intikamı şiddetli ve uygun zaman, yer ve şekilde olacak" dedi.





HAMAS BOMBA İDDİALARINI REDDETTİ

Diğer yandan Hamas'ın İran'daki temsilciliği de Devrim Muhafızları’nın elde ettiği bulguları destekler nitelikte açıklamalarda bulundu. Hamas'ın İran'daki temsilcisi Halid el-Kaddumi, "(Saldırının gerçekleştiği) Odanın dışarıya bakan duvarlarının ve tavanının (patlama sonucu) yıkıldığı göz önüne alındığında, büyük olasılıkla mekana dışarıdan füze veya mermi isabet etti. Tabii bu teknik raporlarla belirlenecek" dedi. NYT’nin haberine ilişkin ise Kaddumi, "Muhabir acaba o bombayı kendisi mi yerleştirdi, yoksa hedef alınan mekanla ilgili ellerinde resmi ve fotoğraflı raporlar mı var” değerlendirmesinde bulundu.





25 KİŞİ TUTUKLANDI

Heniyye’nin suikaste uğramasının ardından ciddi güvenlik zaafıyla eleştirilen İran, soruşturmalar kapsamında onlarca şüpheliyi tutukladı. İran suikast soruşturmaları kapsamında aralarında üst düzey istihbarat görevlileri, askeri yetkililer ve askeri konuk evinin bir personelinin de bulunduğu en az 25 kişiyi göz altına aldı. İran Devrim Muhafızları tutuklamalar ve soruşturmalara ilişkin bilgi vermedi.





ENSAR EL MEHDİ İDDİASI

İngiliz basınından Telegraph da NYT’nin iddiasına destek verdi. Yapılan haberde, suikastta İsrail'in ulusal istihbarat teşkilatı Mossad'ın, İran Devrim Muhafızları Ordusu'ndan kişileri kullandığı öne sürüldü. Kimliğinin paylaşılmasını istemeyen iki İranlı yetkili Telegraph'a, Devrim Muhafızları'ndan Ensar el Mehdi biriminde görevli iki kişinin Heniyye’nin Tahran'da kaldığı konuttaki üç odaya bomba yerleştirdiğini söyledi. Binadaki güvenlik kamerası görüntülerinin incelendiğini belirten yetkililer, İranlı ajanların odalara gizlice girip çıktığının tespit edildiğini savundu.



