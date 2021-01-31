Dünya İran Kovid-19 salgınında 4üncü dalganın eşiğinde
ASYA

İran Kovid-19 salgınında 4'üncü dalganın eşiğinde

İran Sağlık Bakanı Said Nemeki, Kovid-19 salgınında 4. dalgadan endişeli olduklarını belirterek, vatandaşlara sağlık kurallarına uymaları çağrısında bulundu. "Yeni dalgada virüsün etkisi ve yayılma hızı daha fazla olacaktır" diyen Nemeki, böyle bir durumda kısıtlamaları daha da artırmak zorunda kalacaklarını söyledi.

Haber Merkezi AA
İran
İran

İran Sağlık Bakanı Said Nemeki, Kirman kentindeki koronayla mücadele toplantısına katılarak, halkı Kovid-19 salgınının yeni dalgasına karşı uyardı.

  • Nemeki, "Ülkede Kovid-19'ın 4. dalgasından endişeliyiz. Yeni dalgada virüsün etkisi ve yayılma hızı daha fazla olacaktır. Virüsün mutasyona uğramış hali tüm dünya ülkelerini endişelendiriyor" ifadelerini kullandı.

Tüyler ürperten görüntüler: Salgını ciddiye almamışlardı...
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Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Sima Sadat Lari, yaptığı açıklamada, Kovid-19 salgınında son 24 saatte 175 kişinin daha hayatını kaybettiğini ve 6 bin 421 yeni vaka tespit edildiğini belirtti. Lari, virüs kaynaklı toplam can kaybının 53 bin 448'e vaka sayısının da 1 milyon 152 bin 72'ye çıktığını aktardı.
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Tüyler ürperten görüntüler: Salgını ciddiye almamışlardı...
İran'da koronavirüs kaynaklı vaka ve ölümler giderek artıyor. Koronavirüse karşı salgının ilk aylarında gerekli önlemleri almayan İran'da vaka sayılarındaki artış durdurulamıyor. İran'ın Kaemşehr şehrinin eteklerindeki bir mezarlıkta, koronavirüs sebebiyle hayatını kaybedenlerin yıkandığı bu görüntüler tüyler ürpertici.

Normalleşme sürecinde sağlık protokollerine uyulmaması halinde salgının yeni dalgasıyla karşı karşıya kalabilecekleri konusunda uyaran Nemeki, böyle bir durumda yeni adımlar atmak zorunda kalacaklarını söyledi.

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani de dün yaptığı açıklamada tekrar bir yükselişe karşı halkı uyararak, aksi takdirde kısıtlamaları artırmak zorunda kalacaklarını ifade etmişti.

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