İran Kovid-19 salgınında 4'üncü dalganın eşiğinde

İran Sağlık Bakanı Said Nemeki, Kovid-19 salgınında 4. dalgadan endişeli olduklarını belirterek, vatandaşlara sağlık kurallarına uymaları çağrısında bulundu. "Yeni dalgada virüsün etkisi ve yayılma hızı daha fazla olacaktır" diyen Nemeki, böyle bir durumda kısıtlamaları daha da artırmak zorunda kalacaklarını söyledi.
İran Sağlık Bakanı Said Nemeki, Kirman kentindeki koronayla mücadele toplantısına katılarak, halkı Kovid-19 salgınının yeni dalgasına karşı uyardı.
Nemeki, "Ülkede Kovid-19'ın 4. dalgasından endişeliyiz. Yeni dalgada virüsün etkisi ve yayılma hızı daha fazla olacaktır. Virüsün mutasyona uğramış hali tüm dünya ülkelerini endişelendiriyor" ifadelerini kullandı.
Normalleşme sürecinde sağlık protokollerine uyulmaması halinde salgının yeni dalgasıyla karşı karşıya kalabilecekleri konusunda uyaran Nemeki, böyle bir durumda yeni adımlar atmak zorunda kalacaklarını söyledi.
İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani de dün yaptığı açıklamada tekrar bir yükselişe karşı halkı uyararak, aksi takdirde kısıtlamaları artırmak zorunda kalacaklarını ifade etmişti.