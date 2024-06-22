İran lideri Hamaney cumhurbaşkanı adaylarına talimat

İran devlet televizyonunun haberine göre, Hamaney, devrimin ilk yıllarında İran Başyargıcı olarak görev yapan Ayetullah Muhammed Beheşti'nin ölüm yılı nedeniyle yargı yetkililerini kabul ettiği toplantıda konuştu.
"Düşmanca sözler söylemeyin"
İran'da cumhurbaşkanı adayları arasında devlet televizyonunda canlı yayınlanan münazaralar yapılıyor. Üçüncüsü dün yayınlanan münazaralarda bazı adaylar dünya ile etkileşim eksikliği, ayrımcılık, internet yasakları ve zorunlu başörtüsü uygulamasını eleştirmişti.
Münazaralarda özellikle muhafazakar Tahran Belediye Başkanı Ali Rıza Zakani, reformistlerin tek adayı Mesud Pezeşkiyan ve Mustafa Purmuhammedi ile sert polemiklere girmişti.