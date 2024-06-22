Türkiye Süleymaniye'de PKK'ya silah sevkiyatına göz yummayacak: Vur emri

Terör örgütü PKK'nın Suriye kolu YPG'li binlerce teröristi silahlandıran ABD, örgüte 2 hava savunma sistemi verdi. Terör örgütü PKK'ya son 2 ayda birçok sevkiyat yaptığı ortaya çıkan ABD, bu sevkiyatları KYB ile işbirliği içinde gerçekleştirdi. Gelinen noktada terör örgütüne adeta lojistik üsse dönüşen Süleymaniye Havalimanı için kritik bir karar verildi. Türkiye, PKK’lı teröristlere herhangi bir sevkiyatı tespit ederse, silah kullanmak dahil mühale edececeği belirtildi. İran kamikaze dronları, Almanya ise teknik bazı parçaları bu havalimanına göndermiş, örgüte eğitimin havalimanında verildiği tespit edilmişti.





TÜRKİYE KAYITSIZ KALMAYACAK

Sivil bir uçakla mühimmatların Süleymaniye Havalimanı'na indirildiğinin tespit edilmesiyle birlikte terör örgütünün tüm sevkiyatları, güvenlik güçlerince belgelendi. Terör örgütüne gönderilen bu sevkiyatların devam etmesine Türkiye'nin kayıtsız kalmayacağı ve PKK/YPG'ye gönderilecek her sevkiyatın vurulmasına yönelik talimat verildiği öğrenildi.





HAVA SAHASI YASAĞI 6 AY UZADI

Türkiye, Süleymaniye Havalimanı'na uğrayan hiçbir uçağı kendi hava sahasına sokmuyor. 3 Nisan 2023 tarihinde alınan bu kararın gerekçesi, Süleymaniye’de PKK terör örgütünün faaliyetlerinin yoğunlaşması, terör örgütünün havalimanına nüfuz etmesi ve böylece uçuş güvenliğinin tehdit edilmesi olarak açıklandı. Yasak, yaşanan gelişmeler üzerine 6 ay daha uzatıldı. Türk Hava Yolları (THY) da terör örgütü PKK'nın Süleymaniye'de varlığını sürdürdüğü ve havalimanına sızarak uçuş güvenliğini tehlikeye atabileceği gerekçesiyle, Nisan 2023'te Süleymaniye uçuşlarını askıya almıştı.





ELEBAŞI HAVALİMANI ÇEVRESİNDE

ABD, terör örgütü YPG'nin PKK'dan ayrı olduğunu öne sürerek örgüte desteğini esirgemiyor. YPG'nin üst düzey yöneticisi “Şahin Cilo” kod adlı Mazlum Kobani, Süleymaniye'de seyir halindeyken vurulmuş, elebaşının yanındaki 3 ABD askerinden 2'si yaralanmıştı.





Listeye 3 çizik daha

Aranan listesine 3 çizik daha çekildi. Şırn ak Beytüşşebap kırsalında düzenlenen Bozdoğan-44 Operasyonu'nda 1'i turuncu, 2'si gri listede aranan PKK’lı 4 terörist etkisiz hale getirildi.

Jandarma İstihbarat ve Terörle Mücadele (TEM) Daire başkanlıklarının koordinesinde gerçekleştirilen operasyona Hava Kuvvetleri’ne bağlı savaş uçakları, ATAK taarruz helikopterleri ve J-SİHA’lar da havadan destek verdi. Operasyonda ölü ele geçirilen teröristlerin 1 milyon liraya kadar ödülle turuncu listede aranan “Brüsk” kod adlı Basri Cin, 500 bin liraya kadar ödülle gri listede aranan “Rüstem” kod adlı Sefer Temel ve “Kamuran Gever” kod adlı Yılmaz Sala ile “Dilsöz Rojhilat” kod adlı PKK’lı olduğu belirlendi. Etkisiz hale getirilen terörist grubun, 1 güvenlik görevlisi ile 2 sivilin şehit edildiği 6 saldırıya katıldıkları öğrenildi. Önceki Ağrı ve Batman kırsalındaki operasyonlarda da 1’i kırmızı 3’ü turuncu listede aranan 4 terörist öldürülmüştü.





KANDİL’DE 4 TERÖRİST DAHA

Terörle mücadele yurt içinde olduğu gibi sınır ötesinde de kararlılıkla sürüyor. Irak'ın kuzeyindeki Kandil bölgesinde tespit edilen PKK’lı 4 terörist hava harekatıyla vuruldu. Milli Savunma Bakanlığı, harekatı “Teröristler için kaçacak yer yok, hiçbir yer onlar için güvenli değil. Operasyonlarımız hız kesmeden devam edecek” mesajıyla duyurdu.



