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İran Meclis Başkanı Kalibaf: Belirlenen kırmızı çizgilerin ve İran halkının haklarını koruma konusunda karalıyız

İran Meclis Başkanı Kalibaf: Belirlenen kırmızı çizgilerin ve İran halkının haklarını koruma konusunda karalıyız

13:5019/06/2026, Cuma
AA
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İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf
İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf

İran Meclisi ve Müzakere Heyeti Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf, ABD ile varılan mutabakatta İran tarafından belirlenen kırmızı çizgilerin ve şartların yerine getirilmesi ve İran halkının haklarının korunması konusunda kararlı olduklarını söyledi.

İran resmi haber ajansı IRNA’ya göre, Kalibaf, İran lideri Mücteba Hamaney’in ABD ile varılan mutabakata ilişkin açıklamasının ardından mesaj yayımladı.

Kalibaf, mesajı nedeniyle Hamaney’e teşekkür ederek, "Bu mesajın, mutabakat metninde belirtilen şartları yerine getirmek için toplumun tüm üyelerini düşmana karşı birleştireceğini ve bütünleştireceğini umuyorum." ifadesini kullandı.

Mutabakat maddelerine değil İran'ın gücüne güvendiklerini vurgulayan Kalibaf,
"Geçmiş müzakerelerde de gösterdiğimiz gibi, belirlenen kırmızı çizgilerin ve şartların yerine getirilmesi ve İran halkının haklarının korunması konusunda kararlıyız"
dedi.

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