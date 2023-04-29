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Dünya

İran Sudan'dan 65 vatandaşını tahliye etti

Sudan'da 15 Nisan sabahı Sudan ordusu ile HDK arasında başlayan silahlı çatışmalar her geçen gün şiddetinde arttırıyor. Türkiye ve birçok ülke Sudan'da yaşayan vatandaşlarını tahliye etti. İran'da vatandaşlarını tahliye eden ülkeler arasında. İran Dışişleri Bakanlığı'ndan verilen bilgiye göre Sudan'dan 65 İran vatandaşı tahliye edildi.

10:31 . 29/04/2023 Cumartesi
AA
İran Sudan'dan 65 vatandaşını tahliye etti.

İran Sudan'dan 65 vatandaşını tahliye etti.

İran, ordu ile Hızlı Destek Kuvvetleri (HDK) arasında çatışmaların yaşandığı Sudan'dan 65 vatandaşını tahliye ettiğini bildirdi.


İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Nasır Kenani, Sudan’daki İranlıların tahliyesine ilişkin açıklamada bulundu.


Bakanlığın resmi internet sitesinde yayımlanan açıklamaya göre Kenani, Sudan’da olayların başlamasından bu yana Bakanlık olarak bu ülkedeki 65 vatandaşın tahliyesi için gerekli düzenlemeleri yaptıklarını belirtti.


İranlıların Hartum’dan Port Sudan’a getirildiğini aktaran Kenani, daha sonra oradan da Suudi Arabistan'ın Cidde Limanı’na nakledildiğini kaydetti.


Kenani, İran vatandaşlarının, Suudi Arabistan'dan İran’a nakli için de çalışmalar yürüttüklerini aktardı.


İranlı Sözcü, Suudi Arabistan’ın gösterdiği işbirliği ve Sudan hükümetinin yardımları için teşekkür etti.


Sudan'da ordu ile HDK arasında çatışma

Sudan'ın başkenti Hartum ve diğer şehirlerde 15 Nisan sabahı Sudan ordusu ile HDK arasında silahlı çatışmalar başlamıştı.


Ordu ile HDK arasında
"HDK'nin tamamen orduya katılmasını"
öngören askeri güvenlik reformu konusunda son birkaç aydır yaşanan anlaşmazlık, sıcak çatışmaya dönüşmüştü.

Bakan Çavuşoğlu Sudan'daki son durumu açıkladı: Bin 834 kişiyi tahliye ettik
Bakan Çavuşoğlu Sudan'daki son durumu açıkladı: Bin 834 kişiyi tahliye ettik

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Sudan'da gerçekleştirilen tahliye çalışmalarına ilişkin son durumu açıkladı. Bakan Çavuşoğlu, bin 834 kişinin tahliye edildiği bilgisini paylaştı. Öte yandan Bakan Çavuşoğlu, Suriye ile oradaki PKK/YPG varlığına ilişkin dikkat çeken açıklamalarda da bulundu. "Biz oradaki askeri kontrolü bıraksak ne olur? Terör bizim topraklarımıza kayar." diyen Çavuşoğlu, "Biz çekildiğimiz zaman kan gövdeyi götürür. Mehmetçik orada olmasa PKK/YPG büyük bir göç dalgası başlatır." ifadelerini kullandı. Muhalefetin HDP-PKK ittifakına da değinen Çavuşoğlu, "İttifak yaptıklarını saklayamadılar, herkes gördü. Antalya'da CHP'liler tepkili. Antalya'da en iyi liste Cumhur İttifakı'nda. Cumhurbaşkanımıza buradan çok güçlü bir destek vereceğiz." dedi.


#İran
#Sudan
#Suudi Arabistan
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