İran Sudan'dan 65 vatandaşını tahliye etti.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Sudan'da gerçekleştirilen tahliye çalışmalarına ilişkin son durumu açıkladı. Bakan Çavuşoğlu, bin 834 kişinin tahliye edildiği bilgisini paylaştı. Öte yandan Bakan Çavuşoğlu, Suriye ile oradaki PKK/YPG varlığına ilişkin dikkat çeken açıklamalarda da bulundu. "Biz oradaki askeri kontrolü bıraksak ne olur? Terör bizim topraklarımıza kayar." diyen Çavuşoğlu, "Biz çekildiğimiz zaman kan gövdeyi götürür. Mehmetçik orada olmasa PKK/YPG büyük bir göç dalgası başlatır." ifadelerini kullandı. Muhalefetin HDP-PKK ittifakına da değinen Çavuşoğlu, "İttifak yaptıklarını saklayamadılar, herkes gördü. Antalya'da CHP'liler tepkili. Antalya'da en iyi liste Cumhur İttifakı'nda. Cumhurbaşkanımıza buradan çok güçlü bir destek vereceğiz." dedi.