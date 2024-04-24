İran ve İsrail arasında tiyatro tam gaz devam ediyor: Reisi'den 'yok ederiz' tehdidi

İsrail ve İran arasında kriz
1 Nisan'da, İsrail'in İran'ın Şam'daki büyükelçilik binasındaki bir binayı vurması ve İran Devrim Muhafızları komutanlarının ölmesi sonrası artan gerilim, 13 Nisan'da İran'ın İsrail'e İHA ve füze saldırısıyla iki tarafın birbirini doğrudan hedef aldığı bir sürece evrildi. 13 Nisan'ın ardından uluslararası kamuoyu İsrail'in ne zaman ve nasıl İran'a yanıt vereceğini tartışırken, 19 Nisan sabahı İran'ın nükleer kapasitesinin yoğun olduğu İsfahan kentine saldırıyla geldi. İsrail'in saldırısı İran'da herhangi bir hasara yol açmazken, Tel Aviv'in saldırının dozunu düşük tutarak meseleyi kapatmak istediği kaydedildi.