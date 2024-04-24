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Dünya

İran ve İsrail arasında tiyatro tam gaz devam ediyor: Reisi'den 'yok ederiz' tehdidi

Orta Doğu'da İsrail ve İran arasındaki yapay gerilim sürerken İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, büyük çaplı bir saldırı düzenlemesi halinde İsrail'i yok etmekle tehdit etti.

13:00 - 24/04/2024 Wednesday
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İbrahim Reisi
İbrahim Reisi
İran Cumhurbaşkanı
İbrahim Reisi
, İsrail'in İran topraklarına büyük çaplı bir saldırı düzenlemesi halinde iki ülke arasındaki dinamiklerin kökten değişeceğini ve "Siyonist rejimden" geriye hiçbir şey kalmayacağını söyledi.

Reisi,
"İran İslam Cumhuriyeti, Filistin direnişini onurlu bir şekilde desteklemeye devam edecek."
dedi.

İsrail ve İran arasında kriz


1 Nisan'da, İsrail'in İran'ın Şam'daki büyükelçilik binasındaki bir binayı vurması ve İran Devrim Muhafızları komutanlarının ölmesi sonrası artan gerilim, 13 Nisan'da İran'ın İsrail'e İHA ve füze saldırısıyla iki tarafın birbirini doğrudan hedef aldığı bir sürece evrildi. 13 Nisan'ın ardından uluslararası kamuoyu İsrail'in ne zaman ve nasıl İran'a yanıt vereceğini tartışırken, 19 Nisan sabahı İran'ın nükleer kapasitesinin yoğun olduğu İsfahan kentine saldırıyla geldi. İsrail'in saldırısı İran'da herhangi bir hasara yol açmazken, Tel Aviv'in saldırının dozunu düşük tutarak meseleyi kapatmak istediği kaydedildi.



Uçtan uca katliam: WhatsApp Gazzelilerin konumunu paylaşıyor İsrail füze yağdırıyor

''Filistin için Teknoloji''den Paul Biggar'ın ortaya çıkardığı raporlar, Gazze'deki katliamda içinde WhatsApp ve Facebook platformlarının yer aldığı Meta şirketinin payı olduğu gerçeğini ortaya koydu. Raporlarda, Meta'nın İsrail ordusuna, 'Lavender' sistemini beslemek için WhatsApp gruplarını belirli kişilerle paylaşan Filistinliler hakkında bilgi verdiğini belirtiyor. (Lavender, 'insan hedefleri' belirlemek ve bombalamak amacıyla İsrail tarafından kullanılan bir yapay zeka programı.) Lavender, WhatsApp ile bağlantı kurarak yer takibi yapabiliyor. Bu sistemle de İsrail ordusu, sivillerin yerlerini tespit ederek evlere baskın yapabiliyor ya da katliamı sürdürerek füzelerle vuruyor. WhatsApp'ın katliama ortaklık etmesi birçok şüpheyi de beraberinde getirdi. Meta'nın, 'uçtan uca şifreleme' de dahil olmak üzere özel bir sosyal ağ olarak tanıttığı Whatsapp'ın güvenirliliğine dair endişelerin oluşmasına neden oldu.


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