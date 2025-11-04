Yeni Şafak
İran'da 3 yıldır tutuklu olan 2 Fransız serbest bırakıldı

23:464/11/2025, Salı
AA
İran'da Evin Hapishanesi
İran'da Evin Hapishanesi

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, İran'da Evin Hapishanesinde 3 yıldır tutuklu olan Fransız vatandaş Cecile Kohler ve Jacques Paris'in serbest bırakıldığını duyurdu. Macron, "Bu ilk adımı memnuniyetle karşılıyorum. Fransa'ya mümkün olan en kısa sürede dönmelerini kolaylaştırmak için diyalog devam ediyor.” ifadesini kullandı.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, 2022’den bu yana İran’da tutuklu bulunan 2 Fransız vatandaşının serbest bırakıldığını bildirdi.

Macron, X hesabından yaptığı açıklamada,
"3 yıldır İran’da tutuklu bulunan Cecile Kohler ve Jacques Paris, Evin Hapishanesinden serbest bırakıldı ve Tahran’daki Fransız Büyükelçiliğine doğru yola çıktı.”
ifadesini kullandı.
“Bu ilk adımı memnuniyetle karşıladığını”
belirten Macron, vatandaşların
“mümkün olan en kısa sürede”
ülkelerine dönmeleri için görüşmelerin devam ettiğini kaydetti.

Fransız vatandaşları Cecile Kohler ve Jacques Paris, Tahran’a Mayıs 2022'de yaptıkları gezi sırasında tutuklanmıştı. İran makamları, Kohler ve Paris’i casusluk yapmak ve ülkedeki protestoları kışkırtmakla suçlamıştı.



