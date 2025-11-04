İran'da 3 yıldır tutuklu olan 2 Fransız serbest bırakıldı

"3 yıldır İran’da tutuklu bulunan Cecile Kohler ve Jacques Paris, Evin Hapishanesinden serbest bırakıldı ve Tahran’daki Fransız Büyükelçiliğine doğru yola çıktı.”

ülkelerine dönmeleri için görüşmelerin devam ettiğini kaydetti.

“mümkün olan en kısa sürede”

Fransız vatandaşları Cecile Kohler ve Jacques Paris, Tahran’a Mayıs 2022'de yaptıkları gezi sırasında tutuklanmıştı. İran makamları, Kohler ve Paris’i casusluk yapmak ve ülkedeki protestoları kışkırtmakla suçlamıştı.