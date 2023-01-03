İran'da bir Devrim Muhafızı Ordusuna bağlı bir komutan öldürüldü

Dünya

Rusya Denetsk bölgesinde 130'dan fazla paralı askeri öldürdüğünü açıkladı

Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov, Donetsk bölgesinde Ukrayna ordusuna çalışan 130'dan fazla yabancı paralı savaşçının öldürüldüğünü bildirdi. Konaşenkov, Ukrayna'da bugüne kadar 355 uçak, 199 helikopter, 2 bin 807 insansız hava aracı, 399 hava savunma füze sistemi, 7 bin 382 tank ve zırhlı araç, 967 çok namlulu roketatar, 3 bin 768 obüs ve havan topu, 7 bin 900 askeri özel araç yok edildi." diye konuştu.