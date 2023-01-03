İran'da bir Devrim Muhafızı Ordusuna bağlı bir komutan öldürüldü

Tahran’da Devrim Muhafızları Ordusu mensubu bir komutan öldürüldü.
İran yarı resmi Fars Haber Ajansı’na göre, DMO’nun Tahran Muhammed Resulullah Kolordusu'nda görev yapan Kasım Fethullahi adlı subay silahlı saldırıya uğradı.
Başkentin güneyindeki evinin önünde düzenlenen saldırıda vücuduna 4 kurşun isabet eden Fethullahi’nin yaşamını yitirdiği belirtildi.
- Olaya ilişkin “terör saldırısı” nitelemesi yapılan haberde, Fethullahi’nin aynı zamanda DMO’ya bağlı Besic milis gücünün komutanlarından olduğu aktarıldı.
Öte yandan Tahran Polisi Bilgi Merkezi Başkanı Albay Ali Sabahi, saldırıya ilişkin soruşturmanın devam ettiğini, detaylı bilginin daha sonra verileceğini açıkladı.
KASIM SÜLEYMANİ'NİN ÖLÜM YILDÖNÜMÜNDE
ABD, 2020 yılında, İran’da Ali Hamaney’den sonra en etkili ikinci isim olduğu belirtilen İran Devrim Muhafızları Ordusu'na bağlı Kudüs Gücü Komutanı General Kasım Süleymani’yi Bağdat'ta düzenlediği suikastla öldürmüştü.
- Süleymani ile aynı isimi taşıyan, Kasım Fethullahi aynı gün öldürüldü.