İran’da hükümet karşıtı gösteriler devam ediyor

İran'ın birçok kentinde 'hayat pahalılığını' protesto eden gösteriler devam ediyor.

İran'ın başkenti Tahran başta olmak üzere, Meşhed, Kirmanşah, Kum, Reşt, Şiraz, Nişabur ve Tebriz kentlerindeki protestolara binlerce kişi katıldı.

Akşam saatlerinde İran Devrim Muhafızları'nın protestoculara yönelik sert müdahalesi nedeniyle 2 kişinin yaralandığı öne sürüldü.

Protesto gösterilerinde şu ana kadar 100'den fazla kişi gözaltına altına alındığı da belirtildi.

Batı medyası: Şiddet var!

ABD merkezli medya organları da, İran'daki protestoları yakından takip ediyor. Göstericilere yönelik şiddeti öne çıkaran Reuters, "Güvenlik güçleri göstericilere ateş açtı" ifadelerini kullandı.

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Trump protestolara açık destek vermişti

ABD Başkanı Donald Trump, İran'da devam eden protestolara ilişkin, "İran yönetimi, kendini ifade hakkı da dahil kendi halkının haklarına saygı göstermelidir" değerlendirmesini yapmıştı.

Trump'ın açıklamasında, "Rejimin yolsuzluklarından ve ülkenin varlığını yurt dışında terörizme harcamasından bıkmış olan İran vatandaşlarının barışçıl protestolarıyla ilgili bilgiler geliyor. İran yönetimi, kendini ifade hakkı da dahil kendi halkının haklarına saygı göstermelidir. Dünya bu süreci izliyor." vurgusu yer almıştı.

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