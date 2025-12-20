Yeni Şafak
İran'da İsrail'e casusuna idam

09:4720/12/2025, Cumartesi
G: 20/12/2025, Cumartesi
AA
Aghil Keshavarz
İran'da, İsrail Dış İstihbarat Servisi Mossad'a çalışmakla suçlanan bir kişi idam edildi.

İran basınında yer alan haberde, Aghil Keshavarz adlı bir İranlının "İsrail lehine casusluk yapmak, Tel Aviv ile istihbarat işbirliği gerçekleştirmek ve İran'ın hassas askeri ve güvenlik tesislerini gözetleyip görüntülerini kaydetmekten" suçlu bulunduğu belirtildi.

Hem İsrail ordusu hem de Mossad ile ayrı kanallardan iletişim halinde olduğu kaydedilen Keşaverz'in idam edildiği aktarıldı.




