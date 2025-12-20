İran'da İsrail'e casusuna idam

İran basınında yer alan haberde, Aghil Keshavarz adlı bir İranlının "İsrail lehine casusluk yapmak, Tel Aviv ile istihbarat işbirliği gerçekleştirmek ve İran'ın hassas askeri ve güvenlik tesislerini gözetleyip görüntülerini kaydetmekten" suçlu bulunduğu belirtildi.