Dünya İranda sahte içkiden zehirlenen 73 kişi kurtulursa kırbaçlanacak
ORTADOĞU

İran'da sahte içki operasyonu: 73 kişi zehirlendi

İran'da sahte içkiden zehirlenen 73 kişi kurtulursa kırbaçlanacak

İran'ın Eher şehrinde sahte içkiden 73 kişi zehirlendi. 3 kişinin durumu ağır olduğu belirtilirken, İran yasalarına göre alkollü içki üreten, alım veya satımını yapanlar 6 aydan 1 yıla kadar hapis ve 74 kırbaç, içenler de 80 kırbaçla cezalandırılıyor. Yani zehirlenenler kurtulursa kırbaçla cezalandırılacak.

Haber Merkezi AA
İran'da kırbaç cezası halkın gözü önünde uygulanıyor.
İran'da kırbaç cezası halkın gözü önünde uygulanıyor.

İran'ın Doğu Azerbaycan eyaletine bağlı Eher kentinde 73 kişi sahte içkiden zehirlendi.

İran resmi ajansı IRNA'nın haberine göre, Eher kentindeki Bakır el-Ulum Hastanesi Başhekimi Dr. Hüccet Porfethi, sahte içkiden zehirlenen 73 kişiden 3'ünün durumunun ağır olduğunu belirtti.

Porfethi, zehirlenenlerin 19 ila 50 yaşlarında olduğunu ve büyük bölümünün Eher'e bağlı Vergehan köyünde ikamet ettiğini aktardı.

İran'da alkollü içecekler yasak olmasına rağmen bazı ev ve merdiven altı atölyelerde alkol üretildiği biliniyor. İran kanunlarına göre alkollü içki üreten, alım veya satımını yapanlar 6 aydan 1 yıla kadar hapis ve 74 kırbaç, içenler de 80 kırbaçla cezalandırılıyor.

Hindistan'da sahte içki can aldı: 150 ölü
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Hindistan'da sahte içki can aldı: 150 ölü

İstanbul’da sahte içki operasyonu
OYNAT 01:07
İstanbul’da sahte içki operasyonu
Bağcılar'da, bir iş yerine yapılan baskında çok sayıda sahte içki ele geçirildi. Edinilen bilgiye göre, Bağcılar İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Göztepe mahallesindeki bir iş yerinde sahte içki satıldığı bilgisini aldı. İş yerinde yapılan aramalarda, 510 adet 70 Cl sahte içki, 740 adet 20 Cl sahte içki, 7 adet 35 Cl sahte içki, 339 adet 70 Cl etiketlenmiş boş şişe, 15 rulo değişik markalara ait etiket, değişik markalara ait 400 etiket, 100 adet TAPDK bandrolü, bin 250 şişe kapağı, 1 adet 500 litrelik plastik varil, 1 adet 200 litrelik plastik varil, 1 adet 100 litrelik plastik varil ele geçirildi. Operasyonda T.K. (20) isimli şüpheli gözaltına alınarak adliyeye sevk edildi.


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