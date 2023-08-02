İran'da terör operasyonu: Patlamaya hazır bombalar ele geçirildi

ABD hastanesindeki bilim insanları, "hedefli kemoterapi" yoluyla katı tümörleri yok eden bir "kanser öldürücü hap" geliştirdi. Son yirmi yılda geliştirilen hapın, meme ve prostat da dahil olmak üzere birçok kanserin tedavisinde etkili olduğu gösterildi.