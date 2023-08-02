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Dünya

İran'da terör operasyonu: Patlamaya hazır bombalar ele geçirildi

İran'da Tahran eyaletine bağlı İslamşehr kentinde bombalı terör saldırıları planlamakla suçlanan bir grup şüphelinin yakalandığı bildirildi.

11:31 . 2/08/2023 Çarşamba
AA
İran

İran

İran'ın yarı resmi Mehr Haber Ajansına konuşan İslamşehr Savcısı Said Dusti, kentte terör eylemleri planlayan bir gruba yönelik operasyon düzenlendiğini söyledi.

Söz konusu kişilerin halka açık farklı alanlarda bombalı terör eylemleri düzenlemeyi planladığını ifade eden Dusti, "Güvenlik güçlerinin zamanında operasyon düzenlemesiyle şahıslar yakalandı." dedi.

Şüphelilerin bulunduğu yerde yapılan aramalarda patlamaya hazır 2 bomba, silahlar ve mühimmatın ele geçirildiğini aktaran İranlı yetkili, ele geçirilen patlamaya hazır haldeki patlayıcıların, bomba imha uzmanları tarafından kontrollü bir şekilde infilak ettirildiğini belirtti.

Yaklaşık 600 bin nüfuslu İslamşehr, başkent Tahran'ın güneybatısında yer alıyor.



#İran
#İslamşehr
#bomba
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