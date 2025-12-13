İran'da üvey çocuğunu işkence ile öldüren kadına 'kısas' uygulandı

İran’ın Batı Azerbaycan eyaletine bağlı Urumiye kentinde, üvey çocuğuna işkence ederek ölümüne neden olan kadına idam cezası verildi.

Atabati, “Üvey annesinin işkencesi sonucu hayatını kaybeden Ava isimli çocuğun öz annesi, fail hakkında kısas cezası talep etmişti. Kısas hükmü bu sabah yerine getirildi.” dedi.

Kamuoyunun da cezanın kısas yoluyla gerçekleştirilmesini talep ettiğini savunan Atabati, idam kararının hem mahkeme hem Yargıtay tarafından onandığına vurgu yaptı.