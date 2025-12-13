Yeni Şafak
İran'da üvey çocuğunu işkence ile öldüren kadına 'kısas' uygulandı

12:1213/12/2025, Cumartesi
Batı Azerbaycan Urumiye kentinde, 4 yaşındaki üvey çocuğuna işkence ederek ölümüne neden olan kadın, öz annenin 'kısas' talebi üzerine idam edildi.

İran’ın Batı Azerbaycan eyaletine bağlı Urumiye kentinde, üvey çocuğuna işkence ederek ölümüne neden olan kadına idam cezası verildi.


İran resmi ajansı IRNA'ya göre, Batı Azerbaycan Eyaleti Adalet Müdürü Naser Atabati, konuya ilişkin açıklamada bulundu.


"Öz annesi kısas cezası talep etmişti"


Atabati, “Üvey annesinin işkencesi sonucu hayatını kaybeden Ava isimli çocuğun öz annesi, fail hakkında kısas cezası talep etmişti. Kısas hükmü bu sabah yerine getirildi.” dedi.


4 yaşındaki çocuk hayatını kaybetmişti


Kamuoyunun da cezanın kısas yoluyla gerçekleştirilmesini talep ettiğini savunan Atabati, idam kararının hem mahkeme hem Yargıtay tarafından onandığına vurgu yaptı.


Beyin hasarı şüphesiyle 2023 yılında henüz 4 yaşındayken hastaneye yatırılan Ava, 10 günlük yaşam mücadelesinin ardından hayatını kaybetmişti.


Üvey anne tutuklu bulunuyordu


Yapılan inceleme sonucunda beyin hasarının, üvey annesinin işkencesi sonucunda oluştuğu tespit edilmişti.


Üvey anne 2 yıldır cezaevinde tutuklu bulunuyordu.




