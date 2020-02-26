Dünya İranda virüs tespit edilen kişilere seyahat kısıtlaması
ASYA

İran'da virüs tespit edilen kişilere seyahat kısıtlaması

İran Sağlık Bakanı Said Nemeki, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle "şehirleri karantinaya almak yerine şüpheli kişilerin şehirlere giriş ve çıkışlarına kısıtlama getirileceğini" söyledi.

Haber Merkezi AA
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

Koronayla Mücadele Merkezi tarafından alınan kararları açıklayan İran Sağlık Bakanı Said Nemeki, Sağlık Bakanlığına bağlı ekiplerin, geçişlerin yoğun olduğu şehirlerin girişlerine yerleştirileceğini aktardı.

Şehirlere karantina uygulamak yerine şüpheli kişilerin giriş ve çıkışlarına kısıtlama getirileceğini ifade eden Nemeki, tüm yolcuların vücut ısısının dijital aletlerle ölçüleceğini, şüpheli kişilerin de 14 gün karantina altına alınacağını kaydetti.

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Salgın nedeniyle bir günde 242 kişi öldü. Salgın nedeniyle ölenlerin sayısı 1400'e ulaştı. Hasta sayısı 60 bini geçiyor. Virüs durdurulmazsa dünya nüfusunun yüzde 60'ına bulaşabilir.


Virüsün görüldüğü kentlerde cuma namazı kılınmayacak

Halka yolcululuk yapmamaları ve zaruri olmayan yolculuklardan kaçınmaları tavsiyesinde bulunan Nemeki, şöyle devam etti:

Tüm halkımızı yolculuk yapmamaya çağırıyoruz. Özellikle okullar tatil olduğunda yolcuk yapmayın. Virüs tespit edilen yerlerden, ülkenin diğer noktalarına da geçmeyin.

Virüs tespit edilen eyaletlerde okulların 3 gün tatil edileceğini ve üniversitelerin de bir hafta kapalı olacağını aktaran Nemeki, türbelere girişlere kısıtlama getirileceğini, virüsün görüldüğü kentlerde cuma namazının kılınmayacağını söyledi.

İran Sağlık Bakanlığı Halkla İlişkiler Sorumlusu Kiyanuş Cihanpur, bugün yaptığı açıklamada, İran'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının 19'a, vaka sayısının 139'a yükseldiğini duyurmuştu.

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