Dünya İranda yeni doğan bir bebekte koronavirüse rastlandı
KORONAVİRÜS

İran’da yeni doğan bir bebekte koronavirüse rastlandı!

İran’da yeni doğan bir bebekte koronavirüse rastlandı

İran’ın Meşhed kentinde dünyaya gelen bir bebekte koronavirüse rastlandı. Meşhed Tıp Bilimleri Üniversitesi öğretim üyesi Ahmed Şah Ferhat, "Bebeğin ilk 24 saatinde solunum problemleri vardı ancak şu an solunum cihazı olmadan nefes alıyor” dedi.

Haber Merkezi İHA
Foto/ Arşiv
Foto/ Arşiv

İran’ın Meşhed kentinde bulunan İmam Rıza Hastanesinde dünyaya gelen 900 gram ağırlığındaki bir bebekte korona virüse rastlandığı bildirildi.

Afganistan'da koronavirüs vaka sayısı yükseldi: İran'dan dönenler salgını yayıyor
DÜNYA
Afganistan'da koronavirüs vaka sayısı yükseldi: İran'dan dönenler salgını yayıyor

Meşhed Tıp Bilimleri Üniversitesi öğretim üyesi Ahmed Şah Ferhat, ”Bebek, korona şüphesi olan bir anneden dünyaya geldi ve şu anda İmam Rıza Hastanesinin yenidoğan yoğun bakım ünitesinde bulunuyor” dedi.

Anne, doğum sonrası belirti gösterdi

Öğretim üyesi Ferhat, doğum sonrası annenin koronavirüs belirtileri göstermesinin ardından 900 gram ağırlığında doğan bebeğe test yapıldığını ve pozitif çıktığını söyleyerek, şu şekilde açıklamada bulundu:

"Bebeğin ilk 24 saatinde solunum problemleri vardı ancak şu an solunum cihazı olmadan nefes alıyor.”

İran’da son 24 saat içerisinde 117 yeni ölüm gerçekleştiği bildirilirken ülke genelinde toplam ölü sayısı 2 bin 757, vaka sayısı ise 41 bin 495’e yükseldi.

İyileşmiş hastanın kanıyla koronavirüs tedavisi Türkiye'de de başlıyor: Çok sayıda üniversite destek verecek
HAYAT
İyileşmiş hastanın kanıyla koronavirüs tedavisi Türkiye'de de başlıyor: Çok sayıda üniversite destek verecek
Abone Ol Google News
İlave tedbir

İlave tedbir

Merkez Bankası, koronavirüs nedeniyle bir dizi önlem daha aldı.
Çok geçmeden Meclise gelecek

Çok geçmeden Meclis'e gelecek

​Adalet Bakanı Gül, infaz düzenlemesine ilişkin açıklama yaptı.
81 ile yeni talimat

81 ile yeni talimat

Yemekler tek kullanımlık tabaklarla verilecek
Maske yerine şnorkel

Maske yerine şnorkel

​Avrupa'da tıbbi ekipmanlara alternatif aranıyor.
Her an güzel<br>haber gelebilir

Her an güzel
haber gelebilir

​İstanbul'daki karantinadan çıkış için dakikaları sayıyorlar.
Binlerce kişiye atama müjdesi

Binlerce kişiye atama müjdesi

A​tama sayıları Cumhurbaşkanı Erdoğan kararıyla belirlendi.
Ülker'den 20 bin<br>aileye gıda yardımı

Ülker'den 20 bin
aileye gıda yardımı

Koronavirüs salgınına ilişkin atılan adımları açıkladı
İstanbul'da<br>bir garip olay

İstanbul'da
bir garip olay

Kızgın müşteri etrafa tükürmeye başladı.
Türkiye bu salgını yenecek güçte

Türkiye bu salgını yenecek güçte

​Neutec'in yönetim kurulu başkanı Mahmut Bilgiç'ten koranavirüs'le mücadeleye ilişkin açıklamalar
E-devlet'e değil sıraya girdiler

E-devlet'e değil sıraya girdiler

​Seyahat izin belgesi kuyruğu 'sosyal mesafe' tanımadı...
Salgında<br>satılan kulüp

Salgında
satılan kulüp

Koronavirüs en çok bu kulübü etkiledi.
Virüs fırsatçıları

Virüs fırsatçıları

​Korunayım derken sağlığınızdan olmayın.
Kriz tellallarını utandıracak haber

Kriz tellallarını utandıracak haber

​IMF: Türkiye'den herhangi bir yardım talebi gelmedi.
Pes artık<br>dedirten görüntü

Pes artık
dedirten görüntü

​Koronavirüse rağmen trafik kitlendi, ek tedbirler gelebilir.
Çifte indirim geliyor

Çifte indirim geliyor

Benzin fiyatları yeniden 5 liranın altına inecek.
Türkiye hastaları<br>sinyallerle izleyebilir

Türkiye hastaları
sinyallerle izleyebilir

Koronavirüsle mücadelede teknolojinin önemi artıyor.
'Yalancı<br>negatife' dikkat

'Yalancı
negatife' dikkat

​Koronavirüs testi yaptıranlara 24 saat uyarısı.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.