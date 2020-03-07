Dünya İranda yeni tip koronavirüs nedeniyle can kaybı 21 kişi artarak 145 oldu
ORTADOĞU

İran'da yeni tip koronavirüs nedeniyle can kaybı 21 kişi artarak 145 oldu

İran'da yeni tip koronavirüs nedeniyle can kaybı 21 kişi artarak 145 oldu

İran'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle 21 kişi daha hayatını kaybetti, can kaybı 145'e, vaka sayısı ise 5 bin 823'e yükseldi. Sağlık Bakanlığı Halkla İlişkiler Sorumlusu Kiyanuş Cihanpur, toplam vaka sayısının da 1076 kişi artarak 5 bin 823'e ulaştığını ifade etti.

Haber Merkezi AA
İran'da toplam koronavirüs vaka sayısı 5 bin 823'e ulaştı.
İran'da toplam koronavirüs vaka sayısı 5 bin 823'e ulaştı.

Sağlık Bakanlığı Halkla İlişkiler Sorumlusu Kiyanuş Cihanpur, yaptığı açıklamada, son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle ülke genelinde 21 kişinin daha yaşamını yitirdiğini belirtti.

Cihanpur, toplam vaka sayısının da 1076 kişi artarak 5 bin 823'e ulaştığını ifade etti.

En çok vakaya Tahran, Gilan, Kum, Mazenderan, İsfahan ve Elburz'da rastlandığını söyleyen Cihanpur, iyileşen bin 669 kişinin hastanelerden taburcu edildiği bilgisini verdi.

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Çin'den sonra en çok can kaybının yaşandığı ülkelerden biri olan İran'da virüs ilk kez 19 Şubat'ta Kum kentinde tespit edildi.

  • Kovid-19, İran'da başta başkent Tahran olmak üzere hızla yayılırken, eski Vatikan Büyükelçisi ve ülkenin önde gelen din adamlarından Hadi Hüsrevşahi, Düzenin Maslahatını Teşhis Konseyi Üyesi Muhammed Mirmuhammedi, İran'ın eski Şam Büyükelçisi Hüseyin Şeyhulislam ve Tahran Milletvekili Fatma Rehber de koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetmişti.

Salgınla mücadele kapsamında büyük kentlerin girişlerinde halkın seyahatini kısıtlamak amacıyla kontrol noktaları oluşturuldu. Ülke genelindeki ilk ve orta dereceli okullar ile üniversiteler, spor ve sanatsal faaliyetler 20 Mart'a kadar iptal edildi.

İran Cumhurbaşkanı Yardımcısı Masume İbtikar ve 24 milletvekilinin de koronavirüse yakalandığı açıklanmıştı.

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