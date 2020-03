İran'da yeni tip koronavirüs nedeniyle can kaybı 21 kişi artarak 145 oldu İran'da yeni tip koronavirüs nedeniyle can kaybı 21 kişi artarak 145 oldu İran'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle 21 kişi daha hayatını kaybetti, can kaybı 145'e, vaka sayısı ise 5 bin 823'e yükseldi. Sağlık Bakanlığı Halkla İlişkiler Sorumlusu Kiyanuş Cihanpur, toplam vaka sayısının da 1076 kişi artarak 5 bin 823'e ulaştığını ifade etti.

Haber Merkezi 07 Mart 2020, 14:13 Son Güncelleme: 07 Mart 2020, 14:50 AA