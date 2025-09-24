İran'dan dikkat çeken açıklama: İsrail'in içine sızdık

Yeni Şafak
17:2724/09/2025, Çarşamba
İran İstihbarat Bakanı İsmail Hatib, İl Güvenlik Konseyi toplantısında yaptığı açıklamada İsrail'in içine sızıldığını ve bunu İsrail'in de kabul ettiğini söyledi.

İran İstihbarat Bakanı
İsmail Hatib
, Yezd eyaletinde vali ve üst düzey yetkililerin katılımıyla gerçekleştirilen İl Güvenlik Konseyi toplantısında konuştu.
Hatib, İsrail’in İran’a karşı yürüttüğü 12 günlük savaşta asıl hedefinin rejim değişikliği olduğunu belirterek,
"Ancak tüm örgütlerin ve ayrılıkçıların çabalarına rağmen bu süreçte ülkemizin güvenliğini koruduk. Bunu da halkın ve yetkililerin dayanışmasına borçluyuz. Çünkü ülkenin güvenliği halka dayanır."
dedi.

"İsrail içine sızdık"

İsrail ile yürütülen istihbarat savaşlarına değinen Hatib,
"İsrail’de İran ile bağlantılı yapılan bazı tutuklama ve gözaltılar kamuoyuna yansıdı.
İsrail içine sızdık ve bunu kendileri de itiraf ediyor. İsrail’den çalınan belgeler ve elde edilen değerli veriler de bunun bir parçasıdır."
ifadelerini kullandı.


