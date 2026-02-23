Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Dünya
İran’ı karıştıran SMS: On binlerce kişiye aynı anda gelen mesajın sebebi ortaya çıktı

İran’ı karıştıran SMS: On binlerce kişiye aynı anda gelen mesajın sebebi ortaya çıktı

22:5723/02/2026, Pazartesi
AA
Sonraki haber
On binlerce kişiye ulaşan mesajın bilinmeyen bir numaradan iletildiği öğrenildi.
On binlerce kişiye ulaşan mesajın bilinmeyen bir numaradan iletildiği öğrenildi.

İran’da on binlerce telefon kullanıcılarına “ABD Başkanı eylem adamıdır. Bekleyip görelim.” mesajı gönderildi. Yapılan incelemede gelen SMS’in, reklam amaçlı toplu mesaj sisteminin hacklenmesi sonucu 50 bin aboneye iletildiği belirlendi.

İran’da telefon kullanıcılarına gelen, "ABD Başkanı eylem adamıdır. Bekleyip görelim." şeklindeki kısa mesajın, reklam amaçlı toplu mesaj atılan bir sistemin hacklenmesi sonucu atıldığı ortaya çıktı.

İran'ın yarı resmi Fars Haber Ajansı’na göre, gündüz saatlerinde bilinmeyen bir numaradan birçok telefon kullanıcısına ABD Başkanı Donald Trump ile ilgili SMS geldi.

Reklam amaçlı toplu mesaj atılan bir sistemin hacklenmesi sonucu gönderilen SMS’de "ABD Başkanı eylem adamıdır. Bekleyip görelim." ifadeleri yer alırken, kısa mesajın 50 bin aboneye iletildiği ortaya çıktı.


#ABD
#İran
#SMS
#Donald Trump
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Bugün sahur saat kaçta? Sabah ezanı kaçta okunuyor? 24 Şubat İstanbul, Ankara, İzmir, Konya, Bursa, Adana, Antalya il il imsak vakitleri