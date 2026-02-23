Mısır’dan diplomatik temaslar: Umman, İran ve ABD ile görüşme

Mısır Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanlığı talimatları doğrultusunda Dışişleri Bakanı Bedr Abdulati'nin son iki gün içinde Ummanlı mevkidaşı Bedr bin Hamed el-Busaidi ve İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi ile kapsamlı görüşmeler gerçekleştirdiği belirtildi.

Açıklamaya göre Abdulati, UAEA Başkanı Rafael Mariano Grossi ve ABD Başkanı Donald Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff ile de görüştü.

Bakanlık, söz konusu görüşmelerin "İran'ın nükleer dosyası konusunda gerilimin azaltılması ve uzlaşıya dayalı bir çözüme ulaşılması" çerçevesinde yapıldığını bildirdi.

Temaslarda, bölgede tırmanan gerilimin kontrol altına alınmasının ve ABD ile İran arasındaki müzakerelerin sürdürülmesi için uygun zeminin hazırlanmasının önemi vurgulandı.

Açıklamada, tüm tarafların kaygılarını gözeten mutabakatlara varılmasının, bölgenin daha fazla tırmanma ve istikrarsızlıktan korunmasına katkı sağlayacağı ifade edildi.

Mısır Dışişleri Bakanı Abdulati'nin görüşmelerinde, bölgenin hassas bir dönemden geçtiğine dikkati çekerek, anlaşmazlıkların aşılması ve bölgesel güvenliğin korunması gerektiğini belirttiği aktarıldı.

Abdulati'nin ayrıca bölgedeki krizlere askeri çözüm bulunmadığını, kalıcı güvenlik ve istikrarın ancak siyasi ve diplomatik yollarla sağlanabileceğini vurguladığı kaydedildi.

Açıklamada, Mısır'ın ABD ve İran tarafları ile bölgesel ortaklarla temaslarını sürdürerek barışçıl bir çözüme ulaşılması yönündeki çabalarına devam edeceği belirtildi.

Öte yandan Umman Dışişleri Bakanı Bedr bin Hamed el-Busaidi, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından, "ABD-İran müzakerelerinin bu perşembe Cenevre'de yapılacağını ve anlaşmanın sonuçlandırılması için olumlu bir ivme yakalanacağını teyit etmekten memnuniyet duyuyorum" ifadelerini kullanmıştı.











