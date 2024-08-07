İran'ın katil İsrail'e yönelik misillemesiyle ilgili yeni iddia: Tarih yine uzadı

Hizbullah Hareketi Genel Sekreteri Hasan Nasrallah, terör devleti İsrail'e yönelik gerçekleştirecekleri misillemeye yönelik açıklamada bulundu. Cevaplarının çok güçlü ve etkili olacaklarını ifade eden Nasrallah, "Meydana çıkmayı bekliyoruz. Misillemeyi ya tek başımıza ya da direnişin diğer cepheleriyle (Yemen'deki Husiler ve Irak'taki Şii milisler) gerçekleştireceğiz." dedi. Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye'nin İran'ın başkenti Tahran'da öldürülmesi nedeniyle İran'ın savaşa katılmak zorunda kaldığını ifade eden Nasrallah, İran'ın yanıtının ne zaman verileceğine ilişkin belirsizliğin İsrail'e verilecek cezanın bir parçası olduğunu belirtti.