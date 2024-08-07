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Dünya

İran'ın katil İsrail'e yönelik misillemesiyle ilgili yeni iddia: Tarih yine uzadı

El Arabiya'nın haberine göre Haniye suikastinin ardından terör devleti İsrail'e misilleme yapması beklenen İran, bugün Suudi Arabistan'ın Cidde kentinde yapılacak olan İslam İşbirliği Teşkilatı Zirvesi'nin tamamlanmasını bekliyor. Zirvede, İran'ın beklenen tepkisinin ele alınacağı iddia ediliyor.

Lokman Özdemir
15:06 - 7/08/2024 Çarşamba
Yeni Şafak
İran'ın İsrail'e yönelik misillemesi için Suudi basınından yeni iddia
İran'ın İsrail'e yönelik misillemesi için Suudi basınından yeni iddia

Hamas Siyasi Büro Şefi İsmail Haniye'nin İran'ın başkenti Tahran'da şehit edilmesinin ardından bölgede tansiyon giderek yükseliyor.


ABD istihbaratına yakın kaynaklar, Suudi Arabistan'ın resmi haber ajansı El Arabiya'ya verdiği demeçte, soykırımcı İsrail'in düzenlediği İsmail Haniye suikastına İran'ın vereceği misilleme yanıtın ABD'nin başta tahmin ettiğinden daha uzun süreceğini söyledi.


İsmi açıklanmayan kaynaklara göre İran'dan gelecek saldırı Perşembe ya da Cuma günü bekleniyor. ABD'li yetkililer olası saldırıyı bu haftanın başında pazartesi ya da Salı günü bekliyorlardı.



Saldırı neden gecikti?


El Arabiya'ya göre İran bugün Suudi Arabistan'ın Cidde kentinde düzenlenecek İslam İşbirliği Teşkilatı Zirvesi'nin sonuçlanmasını bekliyor. Zirvede İran'ın beklenen tepkisinin görüşüleceği belirtiliyor.



Hizbullah lideri Nasrallah: İsrail'e tek başımıza ya da İran destekli diğer milis gruplarla karşılık vereceğiz

Hizbullah Hareketi Genel Sekreteri Hasan Nasrallah, terör devleti İsrail'e yönelik gerçekleştirecekleri misillemeye yönelik açıklamada bulundu. Cevaplarının çok güçlü ve etkili olacaklarını ifade eden Nasrallah, "Meydana çıkmayı bekliyoruz. Misillemeyi ya tek başımıza ya da direnişin diğer cepheleriyle (Yemen'deki Husiler ve Irak'taki Şii milisler) gerçekleştireceğiz." dedi. Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye'nin İran'ın başkenti Tahran'da öldürülmesi nedeniyle İran'ın savaşa katılmak zorunda kaldığını ifade eden Nasrallah, İran'ın yanıtının ne zaman verileceğine ilişkin belirsizliğin İsrail'e verilecek cezanın bir parçası olduğunu belirtti.


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