İran'ın katil İsrail'e yönelik misillemesiyle ilgili yeni iddia: Tarih yine uzadı

Hamas Siyasi Büro Şefi İsmail Haniye'nin İran'ın başkenti Tahran'da şehit edilmesinin ardından bölgede tansiyon giderek yükseliyor.
ABD istihbaratına yakın kaynaklar, Suudi Arabistan'ın resmi haber ajansı El Arabiya'ya verdiği demeçte, soykırımcı İsrail'in düzenlediği İsmail Haniye suikastına İran'ın vereceği misilleme yanıtın ABD'nin başta tahmin ettiğinden daha uzun süreceğini söyledi.
İsmi açıklanmayan kaynaklara göre İran'dan gelecek saldırı Perşembe ya da Cuma günü bekleniyor. ABD'li yetkililer olası saldırıyı bu haftanın başında pazartesi ya da Salı günü bekliyorlardı.
Saldırı neden gecikti?
El Arabiya'ya göre İran bugün Suudi Arabistan'ın Cidde kentinde düzenlenecek İslam İşbirliği Teşkilatı Zirvesi'nin sonuçlanmasını bekliyor. Zirvede İran'ın beklenen tepkisinin görüşüleceği belirtiliyor.