Irkçı terör kurbanları uğurlandı

Irkçı terör saldırısının kurbanlarından Fatih Saraçoğlu’nun cenazesi, memleketi Çorum’a toprağa verildi. Saraçoğlu için İskilip Ulu Cami’de cenaze namazı kılındı. Cenaze namazı öncesi, Saraçoğlu’nun babası Ahmet Saraçoğlu ile ağabeyi Hayrettin Saraçoğlu taziyeleri kabul etti. Cenazeye katılan Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş da Saraçoğlu ailesine başsağlığı diledi. Erbaş’ın cenaze namazını kıldırmasının ardından Saraçoğlu’nun cenazesi, Hacıkarani Mezarlığı’nda defnedildi. Saraçoğlu ile birlikte ırkçı terör saldırısında hayatını kaybeden Gökhan Gültekin de Ağrı’nın Eleşkirt ilçesinde toprağa verildi.

Yine saldırı

Almanya’nın Saksonya eyaletine bağlı Döbeln kentinde Türklere ait bir nargile kafe ve restoran kundaklandı. Saldırı sonucu çıkan yangın, itfaiyenin olay yerine sevkedilmesiyle söndürüldü. Erken müdahaleye rağmen kafenin elektrik ve gaz döşemeleri yanarken, kafe ve restoran kullanılamaz hale geldi.



