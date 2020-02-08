Dünya Irkçı Yunan ceza alacak
AVRUPA

Irkçı Yunan ceza alacak

Türk bayrağına saldıran Yunan parlamenter Ioannis Lagos’un Avrupa Parlamentosunda ceza alması için Türkiye girişimde bulundu.

Fazlı Şahan Yeni Şafak
Ioannis Lagos
Ioannis Lagos

Türkiye - AB Karma Parlamento Komisyonu (KPK) Eş Başkanı İsmail Emrah Karayel, bir grup gazeteciyle yaptığı görüşmede Lagos’un cezalandırılması için komisyona mektup yazdığını söyledi. Karayel’in AP’nin Türkiye raportörü Sanchez Amor ile AP-Türkiye Karma Parlamento Komisyonu Eş Başkanı Sergey Lagodinsky’e yolladığı mektupta şu ifadeler yer aldı:

“Avrupa Parlamentosundan güçlü ve acil bir tepki bekliyoruz. Avrupa Parlamentosu İç Tüzüğü’nün 176’ncı maddesi uyarınca ilgili ceza prosedürlerinin uygulanması yönünde Avrupa Parlamentosunun acilen harekete geçmesini görmek için sabırsızlanıyoruz. Ceza, Türk halkını rahatlatmalı ve AP’nin temel değerlerine bağlılığını göstermelidir. Gelecekte de bu benzer düşüncelere sahip kişilerin benzer eylemlerden kaçınması için örnek teşkil edecek şekilde caydırıcı olmalıdır.”

Türk bayrağını yırtan küstah Yunan vekile Erdoğan ve Bahçeli gerekli cevabı yıllar önce vermişti
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Türk bayrağını yırtan küstah Yunan vekile Erdoğan ve Bahçeli gerekli cevabı yıllar önce vermişti
Yunanistan'ın Avrupa Parlamentosu Milletvekili Ioannis Lagos meclis kürsüsünde Türk bayrağı yırttı. Yapılan bu çirkin saldırı akıllara Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferi'nin 104. Yılı Töreni'ndeki konuşmasıyla, MHP lideri Devlet Bahçeli'nin 28 Şubat 2017'deki MHP TBMM Grup Toplantısı'nda yaptığı çıkışı akıllara getirdi.


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