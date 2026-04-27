İrlanda Cumhurbaşkanı kız kardeşi Lelia Connolly Global Sumud Filosu'na katıldı

Gazze üzerindeki ablukayı kırmak ve yaklaşık iki milyon sivilin hayati ihtiyaçlarını karşılamak üzere yola çıkmaya hazırlanan uluslararası sivil toplum girişimi "Global Sumud" Filosu, kadrosuna İrlanda’dan sembolik bir ismi dahil etti.

İrlanda İrlanda Cumhurbaşkanı Catherine Connolly’nin kız kardeşi doktor Lelia Connolly, filonun bir parçası olarak filonun ilk durağı olan İtalya’nın Augusta kentindeki Xiphonio Limanı’ndan hareket ederek Akdeniz'e doğru yeniden açıldı.

"Sessiz kalmak suç ortaklığıdır"

Yıllardır Galway merkezli savaş karşıtı hareketlerin içinde yer alan Lelia Connolly, yola çıkış motivasyonunu sivil haklar ve uluslararası hukuk temelinde açıklıyor. Connolly yaptığı açıklamada, "Gazze’de yaşanan insani trajedi karşısında sadece konuşmak yetersiz kalıyor. Bu filo, uluslararası toplumun sessizliğine karşı sivil bir başkaldırıdır," ifadelerini kullandı.

İrlanda kamuoyunda yankı uyandırdı

İrlanda, Avrupa Birliği içerisinde Filistin meselesine en duyarlı ülkelerden biri olarak öne çıksa da, üst düzey bir siyasetçinin birinci derece yakınının bu tehlikeli misyona katılması Dublin kulislerinde geniş yer buldu. Milletvekili Catherine Connolly, kardeşinin bu kararını saygıyla karşıladığını belirterek, İrlanda hükümetine filonun güvenliği için diplomatik adımlar atma çağrısında bulundu.

"Global Sumud" (Küresel Direniş) Filosu gıda, tıbbi ekipman ve temiz su üniteleri dahil olmak üzere 5 bin tondan fazla acil yardım malzemesi taşıyor. Gazze'de 2007'den bu yana süregelen deniz ablukasını aşmak filonun ana amacı.

100'den fazla ülkeden 80'den fazla gemi ve 1000'den fazla katılımcının yer aldığı bu misyon, Gazze kuşatmasını kırmak için bugüne kadar gerçekleştirilen en büyük sivil deniz harekatı olma özelliğini taşıyor.



