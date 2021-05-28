​İrlanda’dan İsrail’e şok

İrlanda, İsrail’in işgal altındaki Filistin topraklarındaki eylemleriyle ilgili “fiili ilhak” ifadesini kullanan ilk Avrupa Birliği (AB) ülkesi oldu.

İrlanda parlamentosu, İsrail’in Filistin topraklarını “fiili (de facto) ilhakı”nı kınayan önergeye destek verdi. Muhalefetteki Sinn Fein Partisi tarafından sunulan önerge, diğer partilerin de desteğinin ardından parlamentoda kabul edildi. Böylelikle İrlanda, İsrail’in işgal altındaki Filistin topraklarındaki eylemleriyle ilgili “fiili ilhak” ifadesini kullanan ilk Avrupa Birliği (AB) ülkesi oldu.

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