Dünya İrlandadan İsraile şok
AVRUPA

İrlanda’dan İsrail’e şok

İrlanda meclisi, İsrail’in Filistin topraklarını “fiili ilhakı”nı kınayan önergeyi kabul etti. İrlanda, “fiili ilhak” ifadesini kullanan ilk AB üyesi oldu. Milletvekilleri, İsrail’in Dublin Büyükelçisi Ophir Kariv’in sınır dışı edilmesini istedi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
​İrlanda’dan İsrail’e şok
İrlanda, İsrail’in işgal altındaki Filistin topraklarındaki eylemleriyle ilgili “fiili ilhak” ifadesini kullanan ilk Avrupa Birliği (AB) ülkesi oldu.

İrlanda parlamentosu, İsrail’in Filistin topraklarını “fiili (de facto) ilhakı”nı kınayan önergeye destek verdi. Muhalefetteki Sinn Fein Partisi tarafından sunulan önerge, diğer partilerin de desteğinin ardından parlamentoda kabul edildi. Böylelikle İrlanda, İsrail’in işgal altındaki Filistin topraklarındaki eylemleriyle ilgili “fiili ilhak” ifadesini kullanan ilk Avrupa Birliği (AB) ülkesi oldu.

İrlandalı milletvekili Keny: İsrail büyükelçisini sınır dışı edelim
DÜNYA
İrlandalı milletvekili Keny: İsrail büyükelçisini sınır dışı edelim
  • İsrail’in Dublin Büyükelçisi Ophir Kariv’in sınır dışı edilmesi için milletvekillerinin baskı yaptığı İrlanda Dışişleri Bakanı Simon Coveney ise İsrail’in işgal altındaki topraklarda Filistinlilere yönelik “açıkça eşitsiz” olarak nitelediği muameleyi kınayarak önergeyi destekledi. Coveney “İsrail’in eylemleri bizi dürüst olmamız gereken bir noktaya getirdi. Bu fiili ilhaktır” açıklamasında bulundu. Sinn Fein Partisi lideri Mary Lou McDonald da önergenin ardından Twitter’dan yaptığı paylaşımda, “Önerge, İsrail’in Filistin’e karşı işlediği suçların yeni, iddialı ve tutarlı bir yüzleşmesine işaret etmeli” ifadesini kullandı.
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