Dünya İrlandadan Rusyaya Savaşı meşrulaştırmak için İngiltere-İrlanda geçmişini öne sürmeyin
AVRUPA

İrlanda'dan Rusya'ya: Savaşı meşrulaştırmak için İngiltere-İrlanda geçmişini öne sürmeyin

İrlanda Dışişleri Bakanı Simon Coveney, Ukrayna'da Rusçanın yasaklandığını söyleyen Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'un "İrlanda'da İngilizce yasaklansaydı buna İngiltere nasıl bakardı?" ifadelerine tepki gösterdi.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi AA
İrlandadan Rusyaya: Savaşı meşrulaştırmak için İngiltere-İrlanda geçmişini öne sürmeyin
İrlanda'dan Rusya'ya: Savaşı meşrulaştırmak için İngiltere-İrlanda geçmişini öne sürmeyin.

Lavrov basın toplantısında, NBC muhabirinin Rusya'nın Ukrayna'ya askeri operasyonunun amacıyla ilgili sorusunu şöyle yanıtladı:

"Bana söyleyin lütfen, demokratik toplumlarda nüfusun büyük kısmında konuşulan bir dilin yasaklanması kabul edilir mi? Demokrasilerde eğitim dilinin Rusça olması yasaklanır mı ya da toplumda konuşulan herhangi bir dilde, eğitim ya da günlük yaşamda ana dilin konuşulması yasaklanır mı? Markette ya da otellerde?... Bana şimdi söyleyin, eğer İrlanda'da İngilizce yasaklansaydı buna İngiltere nasıl bakardı? Ya da Belçika'da Fransızca yasaklansaydı?"

Bakan Coveney de Twitter'dan yaptığı paylaşımda, Lavrov'un konuşmasındaki İrlanda benzetmesine tepki göstererek şunları kaydetti:

"İrlanda'yı haksız bir savaşı haklı çıkarmaya çalışan bir tartışmaya sokmayın. İrlanda/İngiltere zor bir geçmişe sahip iki ülkenin, şiddetin yokluğunu garanti ederek bir barış sürecini şekillendirmenin ve sürdürmenin bir yolunu nasıl bulduğunun bir örneğidir."

Montrö Boğazlar Sözleşmesi nedir: Montrö boğazlar sözleşmesi maddeleri
ÖZGÜN
Montrö Boğazlar Sözleşmesi nedir: Montrö boğazlar sözleşmesi maddeleri

İngiltere "Kuzey İrlanda Protokolü" üzerinden AB'yi yine tehdit etti
DÜNYA
İngiltere "Kuzey İrlanda Protokolü" üzerinden AB'yi yine tehdit etti
Kievden kaçış

Kiev'den kaçış

​Halk tren garına akın etti.
Aslana zorlu rakip

Aslan'a zorlu rakip

​Galatasaray UEFA Avrupa Ligi'nde dünya deviyle eşleşti.
Putinin emri sonrası Donbasa askeri harekat başladı

Öğrenciler toplu taşımaya yöneldi

Öğrenciler toplu taşımaya yöneldi

​Fiyat yüzde 22 düştü, talep yüzde 62 arttı.

Zelenskiy'nin çağrısına Putin'den yanıt geldi.

Erdoğan, İstanbul Eğitim Yatırımları Toplu Açılış Töreni'nde konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan cuma namazı çıkışı Ukrayna-Rusya krizine ilişkin önemli açıklamalar.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.