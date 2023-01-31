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Dünya

İşgal altındaki Gazze'de 2 milyon Filistinli yardım bekliyor: BM'den uluslararası topluma yardım çağrısı

Birleşmiş Milletlere (BM) bağlı kuruluşlar, İsrail ablukası altındaki Gazze Şeridi'nde yaşayan Filistinlilerin acil insani ihtiyaçlarının karşılanması çağrısında bulundu. BM temsilcilerinin Gazze'de yaptığı açıklamaya göre, her dört Filistinliden üçü yardıma muhtaç ve bölgede artan insani krizle birlikte gıda güvensizliği de kötüleşiyor. Gazze Şeridi ve Batı Şeria'da 2023 yılında yaklaşık 2 milyon Filistinliye insani yardım gerekiyor.

Haber Merkezi
Haber Merkezi
18:24 . 31/01/2023 Salı
AA
Gazze Şeridi'nde çocuklar enkaz bölgelerinde, (Arşiv.)

Gazze Şeridi'nde çocuklar enkaz bölgelerinde, (Arşiv.)

Birleşmiş Milletlere (BM) kuruluşlarından uluslararası topluma Gazze'deki Filistinliler için yardım çağrısı.

BM Filistinli Mültecilere Yardım Ajansı (UNRWA) Gazze Operasyonları Direktörü Thomas White ve BM Filistin İnsani İşler Koordinatörü Lynn Hastings, Gazze Şeridi'ndeki Sivil Toplum Kuruluşları Ağı Müdürü Emced eş-Şevva ile Gazze kentinde ortak basın toplantısı düzenledi.

BM Filistinli Mültecilere Yardım Ajansı Gazze Operasyonları Direktörü Thomas White (ortada) ve BM Filistin İnsani İşler Koordinatörü Lynn Hastings (solda), Gazze Şeridi'ndeki Sivil Toplum Kuruluşları Ağı Müdürü Emced eş-Şevva (sağda) ile ortak basın toplantısı düzenledi.

Gazze'deki her dört Filistinliden üçünün UNRWA yardımlarıyla geçinmeye çalıştığını söyleyen White, bölgede artan insani krizle birlikte gıda güvensizliğinin de kötüleştiğini belirtti.

UNRWA olarak Gazze Şeridi'ndeki mültecilerin acil ihtiyaçlarının karşılanması için uluslararası topluma çağrıda bulunan White, bu kapsamda özellikle gıda, eğitim ve sağlık düzeyinde yardıma gereksinim olduğunu vurguladı.

İsrail'in bölgeye yönelik saldırılarında yıkılan evlerin yeniden imar çalışmalarına da değinen White, UNRWA'nin Filistinli mültecilere yardımlarını sürdürmek için gerekli finansal kaynakları temin etme mücadelesi verdiğini kaydetti.

BM Filistin İnsani İşler Koordinatörü Hastings da Filistinlilerin hem işgal koşulları hem de güven, abluka ve politik krizlerin etkileri altında hayat mücadelesi verdiğini söyledi.

Gazze'de insani durumun giderek kötüleştiğini ve buna karşı birlikte çalışmak gerektiğini dile getiren Hastings, "
Gazze Şeridi ve Batı Şeria'da 2023 yılında yaklaşık 2 milyon Filistinliye insani yardım gerekiyor.
" dedi.

Hastings, dünya ülkelerine özellikle 2023'te UNRWA'ya yardımlarını sürdürmeleri çağrısında bulundu.

Şevva da UNRWA'daki mali krizin gölgesinde Gazze'de insani durumun daha da kötüleştiğini belirterek uluslararası toplumu BM kuruluşlarının belirlediği ihtiyaçların karşılanması için harekete geçmeye çağırdı.

Bu arada BM İnsani Yardım Koordinasyon Ofisi (OCHA) de yaptığı yazılı açıklamada işgal altındaki Filistin topraklarında 2023 yılı insani ihtiyaçlar durumuna dikkati çekti.

  • Açıklamada, Filistin topraklarındaki çok boyutlu krizlerin bölgede hayatın tüm alanlarını olumsuz etkilediğine işaret edildi.

İsrail, yaklaşık 2 milyon Filistinlinin yaşadığı Gazze Şeridi'ni 2006'dan bu yana kara, deniz ve havadan abluka altında tutuyor.



#Gazze
#Filistin
#BM
#İsrail
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İşgal altındaki Gazze'de 2 milyon Filistinli yardım bekliyor: BM'den uluslararası topluma yardım çağrısı
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