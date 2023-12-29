İşgal ordusu yönünü değiştirdi: Hava araçları ve tanklar o bölgeye gidiyor

İşgal ordusundan yapılan açıklamada, ordunun Gazze'nin güneyinde yer alan Han Yunus kentindeki işgalinin kapsamının genişletildiği belirtildi.





İsrail güçlerinin dün akşam Han Yunus kentinde "düşman altyapısını imha etmek için saldırı başlattığı" ifade edilen açıklamada, Filistinli silahlı gruplara karşı savaş uçakları, insansız hava araçları ve tankların kullanıldığı aktarıldı.





İsrail ordu radyosu da Paraşütçü Tugayının katılmasının ardından Han Yunus'ta "7 tugayın faaliyet gösterdiğini" duyurdu.









Bir İsrail subayı öldürüldü





Bu arada, İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nin kuzeyinde bir subayının öldürüldüğünü açıkladı.









İsrail ordusunun son verilerine göre, Gazze Şeridi'ne saldırıların başladığı 7 Ekim'den bu yana öldürülen İsrail askerlerinin sayısı 168'i karadan işgal sürecinde olmak üzere 502'ye yükseldi.









İsrail broşürler atarak Han Yunus'un bazı bölgelerini "tehlikeli savaş bölgesi" ilan etmişti





İsrail güçleri, birkaç gün önce broşürler atarak Han Yunus'taki Gazze Şeridi'nin en büyük ikinci hastanesi Nasır Tıp Kompleksi'nin bitişiğindeki "Blok 112" bölgesi ile kentin merkezindeki Kıyzan Ebu Raşvan Mahallesi'nde yer alan "Blok 64" bölgesinin acil şekilde boşaltılmasını istemişti.





Broşürlerde, İsrail güçlerinin Han Yunus'taki söz konusu bölgeleri "tehlikeli savaş bölgesi" ilan ettiği belirtilmiş ve Filistinlilere, Refah kentindeki Tel es-Sultan, Ez-Zuhur ve Eş-Şabura mahallelerine gitmeleri istenmişti.



