İşgalci güçten Filistinli’ye işkence

Haaretz gazetesinin haberine göre gözaltına alınan Filistinli zanlı, dört gün gözaltında kaldı ve bu sırada şiddete uğradı. Gazetenin yayınladığı fotoğraflarda, zanlının yüzünde “Davut yıldızına” benzer bir morluğun bulunduğu da görüldü. Sert bir cisimle yüzüne vurulduğu ve vücudunda ciddi yaralar bulunduğu belirtilirken, İsrail emniyet güçleri, “makul güç” uygulanmak zorunda kalındığı savunmasını yaptı. Ali’nin avukatı müvekkiline gözaltındayken elleri kelepçeli ve gözü bağlı olduğu halde şiddet uygulandığını da belirtti.