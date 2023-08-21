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Dünya

İşgalci güçten Filistinli’ye işkence

İşgalci güç İsrail’de güvenlik güçlerinin, gözaltına aldıkları Arawi Şeyh Ali adlı Filistinli zanlıya işkence yaptıkları ortaya çıktı.

Dış Haberler
04:00 . 21/08/2023 Pazartesi
Yeni Şafak
Arawi Şeyh Ali

Arawi Şeyh Ali

Haaretz gazetesinin haberine göre gözaltına alınan Filistinli zanlı, dört gün gözaltında kaldı ve bu sırada şiddete uğradı. Gazetenin yayınladığı fotoğraflarda, zanlının yüzünde “Davut yıldızına” benzer bir morluğun bulunduğu da görüldü. Sert bir cisimle yüzüne vurulduğu ve vücudunda ciddi yaralar bulunduğu belirtilirken, İsrail emniyet güçleri, “makul güç” uygulanmak zorunda kalındığı savunmasını yaptı. Ali’nin avukatı müvekkiline gözaltındayken elleri kelepçeli ve gözü bağlı olduğu halde şiddet uygulandığını da belirtti.



#İslamofobi
#Filistin
#İsrail
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