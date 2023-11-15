İşgalci ‘güvenli bölgeyi’ de vuruyor

İşgalci güç İsrail Gazze’ye saldırılarının başladığı andan bu yana bölgeyi kuzey ve güney olarak ikiye bölmeyi hedeflerken, güney kısmını uluslararası kamuoyuna “güvenli bölge” olarak lanse etti. Ancak bölgeden gelen haberler, Gazze’nin güneyinin, aralıksız bombardımana tabi tutulan, su, elektrik gibi temel maddelerin ulaşılamadığı ve hastanelerin hizmet dışı kaldığı kuzeyden hiçbir farkının olmadığını gösteriyor. Güneye gitmeye çalışan Gazzeli Filistinliler yolda İsrail hava saldırılarından sağ çıkmayı başarırsa, güneydeki kötü şartlarda hayatta kalmaya çalışıyor. Son olarak Han Yunus şehrinde yoğunlaşan saldırılarda çok sayıda Filistinli yaşamını yitirirken, bölgede bulunan Al-Amal Hastanesi’nde yakıt bitmek üzere. İşgalcinin terörüne, olumsuz hava şartları da eklenince Gazze’nin güneyindeki Filistinlilerin hayatı cehenneme dönüşmüş durumda.

Han Yunus hedefte

İsrail’in ilan ettiği “güvenli bölgenin” içinde olan Han Yunus şehrinin doğusuna düzenlenen yoğun saldırılarda 10 kişi hayatını kaybetti. Gazze’de olan biteni dünyanın duymasını istemeyen işgalci güç tarafından şehre düzenlenen iki hava saldırısının ilkinde, üst katlarında telekomünikasyon servisinin de bulunduğu bir bina hedef alındı. Bu binanın hedef olmasıyla şehirde mobil hizmetler kesintiye uğradı. İkinci saldırıda ise konutlar hedef olurken, çok sayıda kişinin enkaz altında kaldığı bildirildi.

Elektriksiz hastane çalışmayı durduracak

Bölgedeki sağlık tesislerinin durumu da kuzeyden farksız. Han Yunus’ta Filistin Kızılayı’nın kontrolünde bulunan Al-Amal hastanesinde de elektriği sağlayan jeneratörün yakıtının 24 saat içinde biteceği ifade edildi. Filistin Kızılayı’ndan yapılan açıklamada, “Han Yunus’taki Filistin Kızılayı’na bağlı Al-Amal Hastanesi’nin tek elektrik jeneratörü çalışmayı durdurdu. Bu durum, 25’i tıbbi rehabilitasyon bölümünde olmak üzere tedavi gören ve her an ölüm riskiyle karşı karşıya olan 90 hastanın hayatını tehdit ediyor. Hastane şu anda sadece doğum bölümüne ve acil durum aydınlatmasına elektrik sağlayan çok küçük bir jeneratöre bağlı durumda. Kalan yakıtın önümüzdeki 24 saat içinde tükenmesinin beklendiğini belirtmek isteriz” denildi.

Çadırlar su altında

İşgalci gücün saldırılarına ek olarak bölgede etkili olan sert rüzgar ve yağış, kuzeydeki saldırılarda evleri yıkıldığı için Gazze’nin güneyinde yaşama tutunmaya çalışan Filistinlilerin çadırlarını yıktı. Gazzeliler, sığındıkları okulun avlusunda kurdukları çadırlara giren suları kovalar ve süpürgelerle boşaltmaya çalıştı. İçinde bulundukları zor durumu ifade etmeye çalışan Filistinli kadın, "Çadırdaki her şey ıslandı. Çocukların elbiseleri de. Kuzey tarafındaki evlerimizden üzerimizdeki kıyafetlerle çıktık. Değiştirip giyebileceğimiz başka kıyafetimiz de yok" dedi. Yağmurun neden olduğu suyu çadırdan boşaltmaya çalışan Filistinli Abdullah da "Her şeyimiz ıslandı; halimizi görüyorsunuz. Yardım kuruluşları nerede? İçinde azıcık insaniyet olan gelsin halimizi görsün" dedi.

Cibaliye’de katliam yaptı

İşgalci İsrail ordusunun, Gazze Şeridi’nin kuzeyindeki Cibaliye Mülteci Kampı’na 15 gün içerisinde yaptığı ikinci hava saldırısında en az 31 kişi öldü. Filistin haber ajansı WAFA’ya göre, İsrail uçaklarının, Cibaliye Mülteci Kampı’ndaki Cibaliye Spor Kulübünün olduğu bölgede 12 evi bombaladı. Saldırıda Filistinli milli voleybolcular Hasan Zaiter ile İbrahim Kasie’nin de yaşamını yitirdiği aktarıldı. İşgalci güç 31 Ekim’de kampı bombalamış ve en az 100 Filistinliyi öldürmüştü.











