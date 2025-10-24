Yeni Şafak
İşgalci İsrail askerleri Batı Şeria'da Filistinli çiftçiyi darbedip gözaltına aldı

21:2424/10/2025, Cuma
AA
Filistin medyasında yayınlanan bir videoda, birkaç işgalci İsrail askeri ile Filistin topraklarını gasbeden bir işgalcinin, Filistinli çiftçiyi darb ederek yere attığı, yanındaki bir kadının ise çiftçiyi savunmaya çalıştığı ancak başarılı olamadığı görülüyor.
Batı Şeria'da zeytin toplayan Filistinli yaşlı çiftçi Ahmed Şekarine, işgalci İsrail askerleri ve bir Yahudi işgalci tarafından darbedildikten sonra gözaltına alındı. Askerler zeytinlere el koyarken, çiftçiye yardım eden kadın bölgeden zorla uzaklaştırıldı.

İşgal altındaki Batı Şeria'da zeytin toplayan Filistinli yaşlı bir çiftçi, İsrail askerleri ile Filistin topraklarını gasbeden bir İsrailli tarafından önce darbedildi, ardından gözaltına alındı.

Beytüllahim'in batısındaki Nehhalin Belediye Başkanı Cemal Necacire, Nehhalin'in kuzeyinde yer alan Ayn el-Beled bölgesinde 60'lı yaşlardaki Filistinli çiftçi Ahmed Şekarine'nin kendi arazisinde zeytin toplarken saldırıya uğradığını belirtti.

Nehhalin Belediye Başkanı Necacire, İsrail askerlerinin Filistinli çiftçinin topladığı zeytinlere el koyduğunu, yaşlı adamı bilinmeyen bir yere götürdüğünü, zeytinleri toplamasına yardım eden kadını ise bölgeden zorla uzaklaştırdığını aktardı.

Necacire, İsrail ordusu ile Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin, Nehhalin kasabasında zeytin hasadı yapan Filistinlilere karşı "vahşi saldırılar" düzenlediğini, arazilerine erişimlerinin engellendiğini ve mahsullerin çalındığını ifade etti.

#İsrail
#Batı Şeria
#Filistin
#çiftçi
#darp
#işgal
