Gazze’de patlamamış mühimmat infilak etmesi iki çocuğu ağır yaraladı

Patlama, çocukların Gazze kentinin batısındaki Nasr Mahallesi’nde yıkılan evlerini kontrol etmek için döndükleri sırada meydana geldi. Patlamada vücutlarının büyük bölümüne şarapnel parçaları isabet eden Yazan ve Cud Nur isimli çocuklar, Şifa Hastanesi'nde tedavi görüyor.