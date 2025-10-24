Yeni Şafak
Gazze’de patlamamış mühimmat infilak etmesi iki çocuğu ağır yaraladı

Gazze’de patlamamış mühimmat infilak etmesi iki çocuğu ağır yaraladı

11:0524/10/2025, Cuma
AA
Patlamada vücutlarının büyük bölümüne şarapnel parçaları isabet eden Yazan ve Cud Nur isimli çocuklar, Şifa Hastanesi'nde tedavi görüyor.
Patlamada vücutlarının büyük bölümüne şarapnel parçaları isabet eden Yazan ve Cud Nur isimli çocuklar, Şifa Hastanesi'nde tedavi görüyor.

İsrail ordusunun geride bıraktığı patlamamış mühimmatın infilak etmesi sonucu ağır yaralanan Filistinli çocuklar, yaşam mücadelesi veriyor.

Patlama, çocukların Gazze kentinin batısındaki Nasr Mahallesi’nde yıkılan evlerini kontrol etmek için döndükleri sırada meydana geldi. Patlamada vücutlarının büyük bölümüne şarapnel parçaları isabet eden Yazan ve Cud Nur isimli çocuklar, Şifa Hastanesi'nde tedavi görüyor.

