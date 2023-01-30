İşgalci İsrail güçleri Batı Şeria'da bir Filistinliyi şehit etti

Baskının ardından bölgede çıkan olaylarda işgal altındaki Doğu Kudüs'ün Er-Ram beldesinde ise 22 yaşında bir Filistinli yaşamını yitirmişti.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te 2023'ün başından bu yana aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 30'dan fazla Filistinli, İsrail güçlerinin açtığı ateş sonucu hayatını kaybetti.