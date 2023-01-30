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Dünya

İşgalci İsrail güçleri Batı Şeria'da bir Filistinliyi şehit etti

İşgalci İsrail güçleri Batı Şeria'nın El Halil kentinde bulunan Harem-i İbrahim Camisi'nin güneyindeki askeri kontrol noktasında Ebu Fevda'nın aracına gerçek mermiyle ateş açtı. 26 yaşındaki Nesim Nayif Selman Ebu Fevda'yı açılan ateş sonucu hayatını kaybetti.

11:59 . 30/01/2023 Pazartesi
AA
İşgalci İsrail Güçleri

İşgalci İsrail Güçleri

İşgalci İsrail güçleri, işgal altındaki Batı Şeria'da 26 yaşındaki Nesim Nayif Selman Ebu Fevda'yı vurarak öldürdü. İsrail güçleri Batı Şeria'nın El Halil kentinde bulunan Harem-i İbrahim Camisi'nin güneyindeki askeri kontrol noktasında Ebu Fevda'nın aracına gerçek mermiyle ateş açtı.


Başından yaralanan 26 yaşındaki Ebu Fevda, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. İşgalci İsrail güçlerinin araca ateş açma nedenine ilişkin ise detay verilmedi.


2023'ün başından bu yana 30'dan fazla Filistinli şehit edildi

İşgalci İsrail ordusunun, işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyindeki Cenin Mülteci Kampı'na 26 Ocak'ta düzenlediği baskında da 10 Filistinli şehit edildi.


Baskının ardından bölgede çıkan olaylarda işgal altındaki Doğu Kudüs'ün Er-Ram beldesinde ise 22 yaşında bir Filistinli yaşamını yitirmişti.


İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te 2023'ün başından bu yana aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 30'dan fazla Filistinli, İsrail güçlerinin açtığı ateş sonucu hayatını kaybetti.



#El Halil
#Filistinli
#İsrail
11 dakika önce
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